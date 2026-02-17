en partie ensoleillé
Hollywood: Les figurants organisent leurs propres Oscars

Los Angeles, CA - February 16: Paula Rogozensk accepts the award for Best Ensemble -Palm Royale at The Los Angeles Union Background Actors Awards on Sunday, Feb. 16, 2025 in Los Angeles, CA. (Jason Ar ...
Un oscar en plastique, similaire à tous ceux remis lors de la cérémonie annuelle des «Background Actors Awards», à Los Angeles.Image: Los Angeles Times

«Nous ne sommes pas juste des accessoires qui mangent»

Dans l’ombre des projecteurs, les figurants d’Hollywood ont désormais leur propre cérémonie, entre autodérision, fierté professionnelle et angoisse face à l’intelligence artificielle.
17.02.2026, 14:5917.02.2026, 15:40
Romain FONSEGRIVES, los angeles / afp

Costume bleu impeccable, Daniel Armella s’avance sous les projecteurs pour s’emparer d’une statuette en forme d’Oscar. A un détail près: le trophée remis aux meilleurs figurants d’Hollywood est en plastique. Un détail secondaire pour ce membre de la série policière High Potential, aussi ému qu’une véritable star de cinéma.

«Waouh! C’était ma troisième nomination sans victoire, je commençais à me sentir un peu comme une doublure de Leonardo DiCaprio»
Daniel Armella, en référence aux longues années durant lesquelles l’acteur de Titanic a attendu son Oscar

Le ton est donné: bienvenue aux «Background Actor Awards», une cérémonie parallèle qui célèbre avec humour les anonymes qui peuplent vos écrans. Sans dire un mot, ils incarnent les infirmiers s’activant derrière les médecins de la série The Pitt, les danseuses accompagnant les héros de La La Land, ou encore les agents veillant sur une scène de crime dans NCIS.

«Nous ne sommes pas juste des accessoires qui mangent, nous sommes des personnes réellement présentes et qui donnent de la valeur à la scène», insiste le fondateur de l’événement, Vincent Amaya.

«Sans nous,
tout aurait l’air nul»
Vincent Amaya

Depuis 2018, il organise ce gala dédié à ces travailleurs ignorés de Los Angeles. Les vainqueurs s’y voient remettre un «Blurry» – «flou» en anglais –, surnom officieux de ces récompenses réservées aux interprètes éloignés des projecteurs.

«Je suis un peu moins parano»: on a rencontré Timothée Chalamet

La soirée reprend les codes des grandes cérémonies hollywoodiennes, avec moins de faste. Les robes à paillettes côtoient les jeans, et les smokings tombent parfois sur des bottes de chantier. Une dizaine de prix sont décernés, dont celui du meilleur secouriste et la catégorie reine: meilleur ensemble de figurants. Cette année, elle a été remportée par High Potential, adaptation de la série française HPI.

Le jury se compose d’une quarantaine de membres, affichant en moyenne vingt ans de métier, chargés d’évaluer les apparitions des nominés à l’écran. «Les figurants sont comme des ninjas, et seuls les ninjas peuvent juger qui est un bon ninja», confie à l’AFP Vincent Amaya.

Voici la liste tant attendue des nominés aux Oscars

A l’image des cascadeurs ou des directeurs de casting, récemment récompensés aux Oscars, ce comédien habitué aux petits rôles de policier milite pour une meilleure reconnaissance des figurants. Il s’agace notamment de les voir qualifiés d’«extras», comme s’ils étaient superflus.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 10: In this handout photo provided by The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oscar nominees including Kleber Mendon�a Filho, Oliver Laxe, Stellan Skarsg�rd, Jaco ...
Les nominés aux Oscars de 2026, parmi lesquels Emma Stone, Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet.Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pour faire évoluer les mentalités, il rêve d’une «étoile collective sur Hollywood Boulevard». «Cette soirée est un premier petit pas dans cette direction», se réjouit Kyle Humphrey, archiviste de la police dans High Potential. Après 23 ans de carrière, cette ex-présentatrice télé vient tout juste de boucler une journée de quatorze heures de tournage.

Victimes de l’IA

«Il faut avoir de l’endurance et être prêt à tourner parfois dans le froid glacial ou sous la pluie pendant des heures», raconte cette Américaine, qui sert à l’occasion de doublure à Meryl Streep ou Julia Roberts.

«Les figurants sont invisibles, mais ils travaillent aussi dur que les acteurs principaux»
Kyle Humphrey

Comme beaucoup dans la salle, elle sait qu’elle fait partie des chanceux encore en activité. Entre la pandémie, les grèves de 2023 ayant accentué la délocalisation des tournages, et les incendies de l’an dernier, Los Angeles traverse des années noires.

Si la grève des acteurs s’est conclue par un accord protégeant les figurants syndiqués contre la réplication non consentie de leur image par intelligence artificielle, beaucoup savent que certains producteurs rêvent de les remplacer par cette technologie. L’apparition à l’automne de Tilly Norwood, une actrice entièrement créée par IA, a renforcé les craintes.

Cette actrice qui explose fait polémique à Zurich

«Cela arrive comme un tsunami, et nous sommes les premiers sur la ligne de front», soupire Sherry Brown. Récompensée pour son rôle de doublure dans la sitcom Leanne, elle a déjà reçu des offres plus lucratives, à condition d’accepter de scanner son corps pour entraîner une IA.

«J’ai dit non, mais quand on fait ça, on n’a pas le job. Et il leur suffit de quelques personnes qui disent oui pour nous enterrer»
Sherry Brown

Au rythme où vont les choses, «j’ai peut-être encore deux ans devant moi», estime-t-elle. «Au-delà, l’avenir a l’air sombre.»

«Shaqiri n'est pas fort»: Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi se confient
