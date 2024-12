Donatella Versace au Green Carpet Fashion Awards le 26 mars 2024. Image: FilmMagic

Vous n'allez pas reconnaître Donatella Versace



La créatrice de mode a choqué en apparaissant métamorphosée lors d'un événement à Londres. Mais la star a tenté un tour de passe-passe.

Plus de «Divertissement»

On la connaissait avec ses cheveux peroxydés et raides comme deux rideaux de fer. Donatella Versace a changé de coupe de cheveux, mais pas que. Selon les internautes, elle a aussi changé de tête. En tout cas, sur Instagram, on se demande ce qu'elle a pris, qui est son chirurgien ou tout simplement... qui est-ce?

La créatrice de mode était à la Première de The Devil Wears Prada: The Musical à Londres ce dimanche 1er décembre. Cette comédie musicale a été écrite par Elton John et cette soirée se voulait également comme un gala de charité pour sa fondation contre le sida. Un parterre de stars était invité.

Elton John n'a pas pu vraiment voir la comédie musicale à cause de... Image: instagram donatella versace

Donatella Versace a posté plusieurs photos sur Instagram, certaines avec d'autres célébrités invitées pour l'occasion, comme Ana Wintour et l'actrice Vanessa Williams (Desperate Housewives). Mais ce sont surtout les clichés d'elle seule face à l'objectif qui surprennent les internautes. Certes, la sœur du défunt Gianni Versace a tenté une nouveauté capillaire, mais aussi une nouvelle fonctionnalité sur Facetune. A en juger par les photos officielles disponibles sur les banques d'images et celles postées sur son compte Instagram, il y a un monde.

Donatella Versace sur Instagram.

Donatella Versace sur Getty Images. Getty Images Europe

Les réseaux sociaux, ces tireurs d'élite quand il s'agit de mettre en joue celles et ceux qui éditent à outrance leurs photos, n'ont pas raté la star.

«J'ai failli me faire avoir! Il ne me semble pas que Donatella Versace ait changé de tête, c'est juste un bon filtre et un peu de retouche» Un internaute fin observateur.

«Chéri, réveille-toi. Le nouveau visage de Donatella vient de tomber» Un internaute qui ironise.

«Fausse alerte tout le monde. Le visage de Donatella Versace est toujours le même, quelqu'un a juste eu du temps libre et l'a retouché» Un internaute, lanceur d'alerte. Merci à toi Versace Leaks.

Il faut dire qu'en ce moment, la mode chez les stars est au ravalement de facade. Le film La Substance avec Demi Moore vient accentuer ce fantasme selon lequel les stars ont recours à des interventions chirurgicales extrêmes pour obtenir le corps et la tête qu'ils affichent sur les réseaux sociaux.

En première ligne de cette nouvelle tendance: Lindsay Lohan et sa nouvelle tête qui affole les réseaux sociaux. Bien que, comme Donatella Versace, elle n'a jamais explicitement affirmé faire de la chirurgie, son visage a radicalement changé.

Dans l'ensemble, la chirurgie esthétique est un secret de polichinelle chez les stars. Presque une inside joke, quand certaines prétendent avoir «juste» une hygiène de vie irréprochable. L'une des rares à s'être exprimé à ce sujet ces derniers mois, c'est Selena Gomez. Elle a avoué en décembre 2023 qu'elle avait fait du botox. Chez toutes les autres, c'est jus de citron tous les matins et beaucoup de sommeil.

Une autre star honnête sur la chirurgie esthétique

Une autre star probablement pas honnête sur la chirurgie esthétique

17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop 1 / 19 17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop source: reddit