Kendall Jenner pose pour Jacquemus. Image: instagram

Kendall Jenner fait tomber la culotte

Entre Mariah Carey qui sort du congélateur et Kendall Jenner qui pose à moitié nue, ces fêtes de fin d'année ont droit à un démarrage sur les chapeaux de roues.

Egérie de la nouvelle collection de Jacquemus, Kendall Jenner s'est illustrée aux couleurs de Noël pour la marque française. Sur Instagram, le mannequin a posé à moitié à poil, une guirlande autour des fesses ou encore avec des skis au pied, le tout dans un mood très minimaliste, sexy et christmas chic.

Des manteaux en shearling aux robes scintillantes et au fameux sac Chiquito, la nouvelle collection «GUIRLANDE» offre une panoplie de looks festifs, ajoutant une touche Christmassy aux silhouettes Jacquemus que l'on connait désormais bien. En termes de couleur, c'est sans surprise celles de Noël qui ont pris l'avantage soit, le rouge, le vert, le blanc, l'or ou encore l'argenté. Pour GUIRLANDE, Jacquemus a misé sur du taffetas satiné, du lurex scintillant et du basique, des sweats douillets.

Kendall Jenner, au naturel

Et pour davantage mettre en avant ces pièces très fancy, Kendall Jenner a tout simplement fait tomber la culotte. Le mannequin n'a pas eu froid aux yeux lorsqu'il a fallu enguirlander son bassin afin d'en faire l'affiche de campagne de la collection. Une habitude pour miss Jenner, qui n'en est pas à son premier coup, au grand dam des internautes.

Car oui, comme toujours, ces derniers ont sauté sur l'occasion pour pleurnicher, et notamment sur le choix du mannequin «parce qu'il y en a marre de Kendall Jenner» à l'instar d'un(e) certain(e) andsjenn, 0 publication et 39 followers sur Instagram, qui estime ce choix «troooop ennuyant et peu inspirant 😢». Sniff.

Outre des vêtements, la collection GUIRLANDE de Jacquemus propose également des accessoires et même un kit de boules de neige. Parce que oui, on peut être classe en faisant une bataille de boules de neige, n'en déplaise à andsjenn, 0 publication et 39 followers sur Instagram.

