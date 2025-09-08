Ariana Grande et Lady Gaga font sensation aux MTV Video Music Awards

en partie ensoleillé13°
Ariana Grande et Lady Gaga font sensation aux MTV VMA

Les deux chanteuses américaines ont été largement récompensées dimanche lors de la prestigieuse cérémonie. Le rappeur Kendrick Lamar, nominé dans plusieurs catégories, fait lui figure de grand perdant.
La chanteuse américaine Ariana Grande a remporté dimanche le prix la vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards avec son titre Brighter Days Ahead. Elle a également gagné le prix de la meilleure chanson pop.

Visiblement émue au moment de recevoir sa récompense, la plus prestigieuse de cette soirée, l'auteure-interprète de 32 ans a longuement remercié ses fans, «si férocement aimants et solidaires».

«Merci de grandir avec moi et d'être si compréhensifs envers moi en tant qu'être humain»
Ariana Grande

Un peu plus tôt, recevant un premier prix, elle aussi remercié son «thérapeute et les personnes homosexuelles».

Christian Breslauer, left, and Ariana Grande accept the award for video of the year for &quot;Brighter Days Ahead&quot; during the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmo ...
Ariana GrandeKeystone

Lady Gaga primée

Une autre artiste largement récompensée au cours de la soirée est Lady Gaga, qui a interrompu une série de concerts pour venir recevoir sur scène à Elmont, dans l'Etat de New York, le prix de l'artiste de l'année. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure collaboration, avec Bruno Mars pour le morceau Die with a smile.

La chanteuse de 39 ans était en compétition pour la statuette de meilleure artiste avec d'autres poids lourds du secteur comme Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift et The Weeknd.

Lady Gaga accepts the award for artist of the year during the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Lady Gaga
Lady GagaKeystone

La chanteuse Rosé, qui poursuit une carrière solo après avoir explosé avec le groupe de K-Pop Blackpink, a reçu le titre de «chanson de l'année» pour son morceau APT, composé là encore avec Bruno Mars. Sabrina Carpenter a remporté le titre du meilleur album de l'année avec Short n' Sweet.

Kendrick Lamar bredouille

La soirée a souvent été marquée par une esthétique et des prestations un peu nostalgiques, avec la présence sur scène des cinquantenaires Mariah Carey, Busta Rhymes et Ricky Martin et des chorégraphies empruntant beaucoup aux années 1980 et 1990, notamment chez les jeunes artistes Doja Cat et Tate McRae.

Le rappeur Kendrick Lamar, grand gagnant des derniers Grammy Awards, durant lesquels il avait raflé cinq prix, est reparti bredouille, alors qu'il était nominé dans plusieurs catégories. (jzs/ats)

FILE - Kendrick Lamar performs during halftime of the NFL Super Bowl 59 football game between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles in New Orleans on Feb. 9, 2025. (AP Photo/Matt Slocum, ...
Kendrick LamarKeystone
