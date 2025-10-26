en partie ensoleillé
Mots remplisseurs: sur Tikotok, ils tuent les tics de langage

Ils veulent faire la peau à ce tic de langage

Sur Tiktok, certains se filment en essayant de parler pendant une minute sans utiliser certains «mots béquilles», tels que «du coup», «donc», «genre», «vous voyez?». Un défi qui s'avère bien plus difficile qu'on ne le pense.
26.10.2025, 15:5926.10.2025, 15:59
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Que serait TikTok sans les trends? Cette fois, la tendance du moment pourrait bien plaire à vos parents réfractaires à la Gen Z, qui disent à tout-va:

«On savait s’exprimer avant, pas comme les jeunes d'aujourd'hui!»

L’objectif de ce nouveau trend, c’est de se filmer en train de parler pendant une minute sans utiliser de «mots remplisseurs», traduction littérale d’un concept venu des Tiktokeurs américains qui usent et abusent de ces «filler words», selon leur appellation d’origine.

En français, les professionnels de la communication appellent généralement ces tics des «mots béquilles». «Hum», «like», «I mean» et «you know?» ont donc été remplacés par des «euh», «donc», «du coup», «genre», «je veux dire», ou encore «t'sais?», comme on le dit si bien chez nous.

Du côté francophone, l'influenceuse Chloé Gervais a tenté de relever le défi de parler de façon nette pendant une minute, et sa vidéo virale a rapidement fait des émules.

Des réflexes normaux

Pourtant, si les tics de langage s'immiscent dans toutes nos conversations et que notre cerveau nous pousse à utiliser ces mots inutiles, c'est notamment pour lier et ponctuer les phrases sans devoir trop réfléchir à leur formulation, ou simplement pour meubler s'il y a des silences. Un réflexe visiblement universel et naturel.

Ces mots «béquilles» assurent la cohésion de la conversation et participent à la gestion des interactions sociales. Les tics comme «tu vois?» ou «hein?» servent à maintenir le lien avec l’interlocuteur. C’est aussi un moyen inconscient d’affirmer une identité, souvent par mimétisme: utiliser les tics de langage à la mode peut permettre aux jeunes d’affirmer leur appartenance à un groupe social ou de renouveler le langage.

En effet, la langue évolue et les expressions aussi. Comme on peut le voir sur les vidéos des personnes se prêtant à l'exercice, on dénote que cette élocution soignée sonne faux et inauthentique, avec de très longues pauses. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos propres tics, il va falloir travailler votre expression orale et enrichir votre vocabulaire.

Si vous doutez de votre élocution, pourquoi ne pas profiter de ce défi pour vous tester?

L’article