Sur les images ci-desssus, découvrez la récente séquence de MrBeast et du sportif, suivie de la vidéo IA originale. Vidéo: watson

Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile

Le redoutable attaquant de Manchester City et le créateur de contenu le plus suivi au monde, MrBeast, ont uni leurs forces pour donner vie à un mème qui avait enflammé la Toile au début de l'été.

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Quand le monde du foot et celui du divertissement numérique s'entrecroisent, ça ne peut que faire des étincelles. Dans une vidéo publiée ce lundi 21 septembre sur les réseaux, le célèbre vidéaste américain MrBeast (Jimmy Donaldson de son vrai nom) a mis en scène Erling Haaland dans une parodie hilarante.

Assortie de la légende «scariest meal of my life», la séquence montre l'international norvégien aux côtés du créateur, rejouant une fausse vidéo générée par intelligence artificielle qui avait piégé des millions d'internautes quelques mois plus tôt.

Souvenez-vous: en juin, un extrait très populaire montrait le buteur attablé dans un restaurant près d'un miroir, en train de manger paisiblement avant d'être pris d'un sursaut comique et effrayé en découvrant son propre reflet.

Les internautes ont ensuite découvert qu'il s'agissait d'un trucage numérique (deepfake): le visage du footballeur avait été incrusté par IA sur le corps du créateur de contenu chinois Jin Long, aux côtés de Qiu Qiu. Un stratagème sophistiqué qui avait berné la Toile, avant d'être démasqué par des spécialistes du décryptage numérique.

Une future collaboration?

Cette collaboration sur le terrain de l'humour fait suite à des publications partagées un peu plus tôt par le joueur de Manchester City. Sur son compte Instagram, l'attaquant de Premier League avait affiché une photo en compagnie du célèbre youtubeur, assortie de la légende «2 YouTubers» et d'un emoji de caméra de cinéma. Une publication rapidement validée par MrBeast lui-même.

Si ces indices visuels et cette première saynète partagée sur la Toile alimentent naturellement les spéculations des fans, il est encore difficile d'affirmer avec certitude si cette capsule humoristique annonce un projet commun plus vaste ou s'il s'agit d'une simple apparition ponctuelle.

Quoi qu'il en soit, cette incursion dans l'univers de MrBeast confirme l'appétit grandissant du buteur mancunien pour les plateformes numériques, lui qui gère activement sa propre chaîne suivie par des millions d'abonnés.

(jod)