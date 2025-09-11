ciel clair15°
Charlie Sheen déballe tout: «Je préfère le VIH à mes tatouages»

Charlie Sheen discusses his book &quot;The Book of Sheen&quot; at the 92nd Street Y on Monday, Sept. 8, 2025, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Charlie Sheen
Un documentaire Netflix et une autobiographie de Charlie Sheen sont sortis à quelques jours d'intervalle.Image: keystone

Cet acteur célèbre déballe tout: «Je préfère le VIH à mes tatouages»

A quelques jours d'intervalle, l'acteur de 60 ans a dévoilé une autobiographie et un documentaire Netflix à son sujet, qui jettent une lumière crue sur sa vie mouvementée, marquée par les excès.
11.09.2025, 20:4711.09.2025, 20:47
Jennifer Ullrich / watson.de
Véritable mème ambulant tout au long de sa carrière, Charlie Sheen a alimenté lui-même le cliché qui lui collait à la peau. Au fil des ans, il ne s'est jamais départi de son côté sombre ni de son mode de vie excessif.

Un documentaire choc

aka Charlie Sheen, tout nouveau documentaire Netflix consacré à la star, relève moins du récit des nombreux scandales que de l'autoportrait sincère d’un homme qui a tout eu, puis tout perdu. Et qui cherche aujourd’hui, avec un regard neuf, à trouver un équilibre entre remords, responsabilité et espoir.

La production dresse un portrait sans concession d’un acteur qui a oscillé comme peu d’autres entre les fastes d'Hollywood et la chute. En 90 minutes, le réalisateur Andrew Renzi déroule un récit qui part de l’enfance de Charlie Sheen à Malibu, traverse ses plus grands succès professionnels, et mène jusqu’aux frasques spectaculaires qui l’ont propulsé à la Une de la presse mondiale.

On sait enfin pourquoi cette actrice a quitté «Vampire Diaries»

Avec une clarté remarquable, Charlie Sheen revient lui-même sur un passé marqué par la drogue, les conséquences de son diagnostic du VIH, sa vie débridée, et la perte de contrôle qui en a découlé. Le documentaire ne cache rien. On y entend aussi des aveux intimes sur les prostituées, ses dépendances et d'anciennes relations brisées.

Dans son livre, la drogue qu'il explique éviter

Le 3 septembre dernier, Charlie Sheen a fêté ses 60 ans - un âge que beaucoup ne lui auraient pas donné. Devenu célèbre dans les années 80 avec des films comme Platoon ou Wall Street, il revient aussi dans sa nouvelle autobiographie The Book of Sheen sur une vie remplie d’excès. L’ouvrage est paru le 9 septembre dernier.

This book cover image released by Gallery Books shows &quot;The Book of Sheen&quot; by Charlie Sheen. (Gallery Books via AP) Books-Charlie Sheen-Things to Know
Charlie Sheen a publié son autobiographie.Image: keystone

Dans cet ouvrage, il relate ses expériences de mort imminente, ses aventures sexuelles, une lourde rechute dans la drogue, et sa manière ouverte d’aborder le VIH. Une seule substance n’a jamais fait partie de sa consommation: la kétamine.

www.acepixs.com January 12 2017, New York City Actor Charlie Sheen made an appearance at The View on January 12 2017 in New York City By Line: Zelig Shaul/ACE Pictures ACE Pictures Inc Copyright: x201 ...
Charlie Sheen s'est rendu célèbre pour ses frasques.Image: www.imago-images.de

Dans un entretien avec Page Six, Charlie Sheen précise que si beaucoup de nombreuses personnes de son entourage en consommaient, lui-même n’y a jamais touché. Le comédien a instinctivement senti que cette drogue n’était pas faite pour lui. Cette déclaration prend un relief particulier depuis la mort, en 2023, de son ami Matthew Perry, victime d’une overdose de kétamine.

Mort de Matthew Perry: la «reine de la kétamine» va plaider coupable

Ce que l’ancien acteur de Two and a Half Men regrette le plus? Ses tatouages.

«C’est plus facile de vivre avec le VIH qu’avec des tatouages»
Charlie Sheen, dans une autre interview pour le magazine People

«Tu ne peux pas prendre une pilule et voir disparaître les tatouages», explique-t-il.

Charlie Sheen discusses his book &quot;The Book of Sheen&quot; at the 92nd Street Y on Monday, Sept. 8, 2025, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Charlie Sheen
Charlie Sheen a lui-même des tatouages, visibles notamment sur son poignet.Image: keystone

Bien que Charlie Sheen compte lui-même de nombreux tatouages, mais il ne s'en est pas fait faire depuis plus de dix ans. Quant à les effacer au laser, il s'y refuse, étant donné que le processus est long et douloureux.

Le documentaire en deux parties aka Charlie Sheen est disponible sur Netflix depuis le 10 septembre.

(Traduit de l'allemand par Joel Espi)

