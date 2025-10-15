Apple Martin, la fille de Gwyneth Paltrow, doit composer avec les défis d'un enfant de star. getty/watson

punchlines

«Je dois travailler»: La fille de Gwyneth Paltrow se confie

Dur dur, la vie d'enfant de star! Personne n'est mieux placé pour le savoir qu'Apple Martin, fille unique de la gourou lifestyle Gwyneth Paltrow et du leader de Coldplay, Chris Martin. L'aspirante mannequin et étudiante à l'université Vanderbilt, à Nashville, s'est confiée sur ses débuts de carrière. On vous résume le tout... en punchlines.

Contrairement à ce que laissent penser les 12 maisons avec piscine, les nannies et les vacances de ski à Aspen, ce n'est pas facile tous les jours d'être un rejeton de star - ou «nepo baby», en bon français.

Il faut faire ses preuves. A 21 ans, Apple, fruit du célèbre couple du début des années 2000 Gwyneth Paltrow et Chris Martin, en est la preuve incarnée. Alors que la jeune femme fait ses premiers pas dans l'industrie de la mode, elle détaille cette expérience dans le Daily Telegraph. On vous résume.

Bonjour Apple! Alors, pourquoi cette passion pour la mode? «J'étais la plus déguisée de toutes les petites filles»

Ok, mais ça n'explique pas pourquoi vous avez choisi la mode plutôt que le cirque... «Même pour me préparer pour l'école, je faisais des faux défilés dans ma chambre, en uniforme, et je posais devant mon miroir»

Hmhm... Un poil narcissique, ça, non? «J'ai toujours été obsédée par la mode»

Qui ne l'est pas? «Je me souviens que ma mère faisait les essayages pour les séances photo quand j'étais plus jeune»

C'est vrai que ça change tout, quand votre maman s'appelle Gwyneth Paltrow. «J'adorais passer du temps avec elle pendant qu'elle se faisait maquiller sur le plateau»

Ça devait être fascinant! «J'étais toujours impatiente de voir ce qu'elle allait porter pour sortir ou assister à un événement»

Elle vous inspire toujours, votre maman? «Aujourd'hui encore, je consulte constamment Pinterest pour regarder de vieilles photos d'elle sur le tapis rouge des années 1990»

Mère et fille ont fait sensation dans ce spot de GAP. image: gap

C'est vrai que tout le monde ne peut pas prétendre pouvoir chercher sa mère sur Pinterest... Et sinon, comment vont les affaires? «C'était tellement agréable de renouer avec une marque ancrée au Royaume-Uni et qui me rappelle beaucoup mon pays»

Vous parlez de la marque Self-Portrait, avec laquelle vous avez signé récemment? «Je me souviens avoir vu une publicité pour Self-Portrait dans le métro et avoir pensé que c'était un signe»

Un signe... ou l'avantage d'avoir des parents célèbres. «Je suis très honorée qu'ils m'aient choisie»

Evidemment. Mais encore? «Tout s'est parfaitement déroulé»

Parlez-nous plutôt du shooting. «J'aurais aimé tout garder»

On s'en doute. «Quand je suis entrée dans la chambre d'hôtel, pleine de vêtements, j'ai eu un moment de surprise»

Pourquoi donc? «C'est ça, mon boulot?»

Manifestement, oui. «Le shooting était très original et aventureux»

Dites-nous en plus. «Je grimpais aux arbres, dans l'herbe, dans l'eau… A un moment, j'ai tenu un serpent»

Un serpent?! Vous avez eu peur? «J'ai pleuré»

Ledit serpent. image: self-portrait

On vous comprend. «Mais j'étais tellement fière de moi!»

Il faut, il faut. Sinon, parlez-nous de votre maman? «Elle gardait beaucoup de choses»

Des choses? «Tout ne me va pas, mais ce qui me va, je le vole toujours»

Coquine. «Mon Dieu, c'est le top»

On veut bien vous croire. Un exemple de pièce que vous avez volé? «J'ai récemment volé un sac bowling Prada»

Mais noooon? «C'est le sac de voyage idéal, car il peut contenir tellement de choses »

C'est le concept d'un sac de voyage. Un autre conseil mode? «J'adore les vêtements qui me donnent un peu de peps»

Vous parlez d'un conseil.

Sinon, vous êtes très grande... «Je mesure 1,78 m, donc j'étais très gênée de faire 1,80 m en talons»

Bah, c'est pratique pour atteindre le sommet de l'étagère... «Je me rappelle constamment combien je suis reconnaissante d'avoir ces opportunités»

Quand on mesure 1m60, c'est vrai que c'est plus compliqué... «Je sais que ce n'est absolument pas une façon normale de grandir»

On s'y fait, vous savez. «Mais mes parents ont très bien réussi à m'inculquer que je n'avais droit à rien»

N'exagérez pas. «Je dois travailler»

Ma pauvre! Mais ça va?

Le moral tient bon? «Sortir avec mes amis et essayer de vivre une expérience universitaire normale me donne un sentiment de normalité»

Ah ouais, dur dur... Il faut bien oublier qu'on est un nepo baby. «C'est comme ça que j'aime décompresser»

Veuillez développer. «On s'assoit et on fait des petites séances de guitare, une personne joue et les autres chantent»

Wahou. Et sinon? «J'aime aussi regarder des émissions de télé-réalité avec mes amis»

C'est vrai que c'est une activité très normale. «Un jour, on a passé cinq heures sur le canapé à regarder de vieux épisodes d' America's Next Top Model»

Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, Apple.

