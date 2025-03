Gwyneth Paltrow et Meghan Markle sont deux actrices reconverties dans le lifestyle - l'une avec un peu plus de succès et d'expérience que l'autre. gettty/watson

Gwyneth Paltrow a un message pour les haters de Meghan

Alors que les rumeurs de rivalités entre la grande gourou du bien-être Gwyneth Paltrow et la nouvelle venue dans le business, Meghan Markle, tourbillonnent depuis des jours, l'actrice de 53 ans a trouvé une manière malicieuse de mettre les points sur les virgules.

Ça ne tombe pas sous le sens lorsque vous monayez des bougies senteur vagin ou des lavements rectal au café, mais Gwyneth Paltrow est vraiment une femme de parole. Pour preuve, après avoir suggéré la semaine passée dans Vanity Fair qu'elle pourrait «braver ses services de sécurité et apporter une tarte» à Meghan Markle, sa voisine, la fondatrice de Goop a tenu sa promesse.

Mais d'abord, un peu de contexte. A moins de vivre coupé d'électricité, il ne vous a pas échappé que Meghan Markle vient tout juste de se lancer dans le business très lucratif du lifestyle, du bien-être et des légumes de saison, avec une nouvelle série et une marque flambant neuve, As Ever.

Quitte à marcher sur les plates-bandes (bien entretenues) de l'une de ses plus célèbres voisines, Gwyneth Paltrow. Les deux femmes résident en effet dans la même petite enclave californienne clinquante de Montecito, l'Eden pour familles riches de bon goût, situé près de Los Angeles.

Comme l'entrepreneure et gourou lifestyle de longue date l'a souligné à très juste titre dans Vanity Fair, Gwyneth fait figure de pionnière en la matière. Mais l'arrivée d'une nouvelle venue dans ce milieu ne semble pas la faire trembler, elle, l'entrepreneure à succès dont le sauna vaginal lui a permis de brasser des millions de dollars.

Après tout, selon elle, il y a de la place pour tout le monde. «Je pense qu'il y a toujours assez à offrir. Chacun mérite de tenter sa chance», glisse Gwyneth avec bienveillance dans l'interview.

«J'ai été élevée pour considérer les autres femmes comme des amies, pas comme des ennemies» Gwyneth Paltrow, dans Vanity Fair

Elle confesse également au cours de cet entretien-fleuve qu'elle «ne connait pas Harry et Meghan» et que cela la surprend, étant donné leur proximité géographique. «J'ai rencontré Meghan, qui a l'air vraiment charmante, mais je ne la connais pas du tout», précise-t-elle alors. «Je vais peut-être essayer de passer leur sécurité et leur apporter une tarte.»

Rivalités fantasmées

Ce serait oublier que, à défaut d'une nouvelle saison de Desperate Housewives, les internautes sont toujours en quête de dramas et autres crêpages de chignons. Plus tôt cette semaine, après une publication de Gwyneth sur Instagram où elle apparaît en train de préparer son petit-déjeuner en pyjama et sans maquillage, certains ont perçu une série de piques subtiles envers la duchesse de Sussex.

Gwyneth a partagé son petit-déj' classique: biscuits, oeufs et bacon. image: gwyneth paltrow / instagram

En effet, dans son show de cuisine, With Love, Meghan, c'est une princesse constamment tirée à quatre épingles, dans une cuisine qui n'est pas la sienne, qui clame avec candeur que «rien n'a besoin d'être parfait». Le show a provoqué des débats indignés sur «l'authenticité» (ou plutôt, le manque de) de la duchesse.

«Pas de fausse maison, de fausse cuisine, de fausses extensions de cheveux, de faux amis – juste votre belle et vraie personnalité», s'émerveille ainsi un internaute sous la publication plus naturelle de Gwyneth. «Quelle bouffée d'air frais!»

Ce serait oublier l'honnêteté et la droiture de cette chère Gwyneth Paltrow. Mardi, après avoir invité sa communauté à lui poser des questions, l'actrice s'est vue interrogée sur sa rivalité fantasmée avec sa voisine royale. «Comprends-tu le contentieux avec Meghan Markle que les réseaux sociaux affirment que vous avez toutes les deux?» interroge un utilisateur.

Gwyneth se prête souvent au jeu des questions-réponses avec ses millions d'abonnés. image: gwyneth paltrow / instagram

«Je ne comprends absolument pas ça», réplique Gwyneth, après avoir lu la question à haute voix, assise à sa table de cuisine. C'est avant qu'elle ne tourne sa caméra pour renvoyer la question: «Est-ce que tu comprends, toi?»

Vidéo: watson

Quelle n'est pas notre surprise lorsque le panoramique s'arrête sur Meghan Markle, la seule et l'unique, assise à côté d'elle, en train de savourer... une part de tarte.

L'air apparemment déconcerté, la duchesse hausse les épaules en s'enfilant du gâteau avant de pouffer comme une adolescente. Quinze minutes plus tard, elle partageait la vidéo dans sa propre story Instagram.

Surpriiiise! image: gwyneth paltrow / instagram

Comme quoi. A moins d'apprendre le décès de Meghan Markle dans les prochaines heures d'une intoxication alimentaire ou d'un empoisonnement au mercure, il faut croire que le business des marmelades de fruits bio et des sels de bain a du bon: rapprocher les voisines.