La star et son chéri Akeem Morris roucoulent sous le soleil d'Italie.

People

Madonna officialise son couple avec un footballeur en Italie

Madonna vit pleinement sa nouvelle idylle avec un athlète de 37 ans son cadet, sous le soleil de Portofino, en Italie. Une belle façon de célébrer son 66ᵉ anniversaire, ce vendredi 16 août.

Plus de «Divertissement»

La «material girl» est au septième ciel. Madonna, qui va fêter ses 66 ans ce vendredi 16 août (happy birthday en avance, d'ailleurs!) vit sa meilleure vie dans le pays le plus romantique au monde: l'Italie.

L'interprète de American Life a été aperçue cette semaine, se baladant main dans la main - et z'yeux dans les z'yeux - avec son nouveau petit ami, l'athlète Akeem Morris, 28 ans. A-t-elle tourné la page de sa relation avec Josh Popper, de qui elle s'est séparée en mai 2024? Il semblerait que oui.

image: twitter

Mardi, c'est dans les charmantes ruelles de Portofino, petite ville bien connue de la Riviera italienne, que les tourtereaux ont été photographiés.

Selon Closer, le nouveau couple a débarqué le week-end dernier via un jet privé affrété depuis Londres à l'aéroport de Gênes. Depuis, c'est «dolce vita» au menu: balades en bateau (accompagnée d'une nuée de suivants), restos....

source: GC Images

Fidèle à son personnage déjanté, Madonna portait ce mardi une robe noire en dentelle, des lunettes de soleil jet black, ainsi que des mitaines en tissu ajouré. Le tout était complété par son bijou de prédilection, une énorme croix chrétienne. Sur certaines photos, on peut même apercevoir l'Américaine avec une ombrelle blanche.

Un petit côté dark Mary Poppins. GC Images

Son chéri, un ancien footballeur, avait opté pour un look plus preppy, analyse avec la subtilité d'une «fashion victim» le New York Post. Il avait opté pour une chemise à col beige, un short blanc et noir et des baskets.

Une officialisation au soleil

Vous connaissez les stars: quand elles s'exposent à des paparazzades flagrantes, ce n'est jamais par hasard. Madonna nous donne ainsi deux informations par clichés interposés.

Premièrement, c'est une façon pour elle d'officialiser son couple avec le sportif d'origine jamaïcaine. La «trublionne» de la pop avait bien entendu déjà teasé ce nouveau chapitre amoureux auprès de ses fans, notamment en partageant des photos sur son compte Instagram cet été.

Le 4 juillet, on a notamment pu apercevoir la star en robe rouge, accrochée au bras de son chéri comme une moule à son rocher. Plus loin, élégance oblige, l'on peut voir Môssieur poser doucement sa main sur la poitrine de sa dulcinée. Et début août, si l'on scrollait patiemment au bout d'un carrousel composé des incontournables photos topless de Madonna, un nouvel indice de poids avait été glissé.

Madonna et son nouveau chéri, le 4 juillet. source: instagram

Heu? source: instagram

Ça tombe déjà les chemises. Vous avez trouvé l'indice? source: instagram

Mais bon, Madonna est spécialiste des photos topless ou des zooms sur son «booty». On trouve également ce selfie dans le package. source: instagram

Deuxièmement, il semblerait bel et bien que la chanteuse compte célébrer son anniversaire en Italie.

Selon le New York Post, qui relaie la presse italienne, une grosse fête serait en préparation dans un domaine privé de Dolce & Gabbana. On a hâte de voir ça! Oh, comment ça, vous n'êtes pas invité?

Entre foot et paillettes, qui est Akeem Morris?

Madonna est sortie à plusieurs reprises avec des partenaires plus jeunes qu'elle, et cette fois encore, elle ne fait pas exception. Akeem Morris est de 37 ans son cadet. Selon Closer, Akeem est né à Spanish Town en Jamaïque, et a choisi la Grosse Pomme (surnom de New York) pour poursuivre ses études.

«Il a étudié à l'université de Stony Brook de 2014 à 2018, tout en jouant au football. Après ses études, il a rejoint l'Oyster Bay United FC, une équipe de premier league new-yorkaise, mais n'a disputé qu'un seul match avec le club, selon ses statistiques.» source: closer

Bon, niveau carrière, Akeem ne semble pas avoir beaucoup de goals à son actif, mais il a scoré haut dans le domaine du coeur! L'ex-footballeur a rencontré Madonna sur le setting d'un shoot pour la couverture de Paper Magazine, nous informe Gala. Une rencontre bien «paillettes», à n'en point douter!

Avant de dire «oui, je le veux» (pour un «date», entendons-nous), Akeem Morris était en couple avec une jeune femme prénommée Reagan Rice. Celle-ci a partagé son seum avec ses followers sur TikTok, ironisant:

«Baissez le doigt si votre petit ami de 3 ans sort maintenant avec Madonna #madonna #rupture #wtf #2024 #chagrin d'amour» vu sur tiktok

Quant à la madonne, avant de fréquenter Akeem Morris, elle a été en couple avec Ahlamalik Williams, un danseur de 36 ans son cadet, de 2019 à avril 2022. Madonna a ensuite fondu pour le coach sportif de l'un de ses six enfants, qui est âgé de 30 ans, Josh Popper. Et bien avant cela, rappelle Gala, la mère des jumelles Estere et Stella a été mariée à Sean Penn, puis quelques années plus tard à Guy Ritchie.

S'affichant très complice avec Akeem, Madonna a-t-elle trouvé le véritable Prince charmant à l'aube de ses 67 printems? Affaire à suivre.