Les Bennifer ont acheté une maison et on dirait un centre de désintox de luxe

On peut aussi dire que leur nouveau manoir ressemble à une maison des Kardashian: tout est beige clair. Mais il y a aussi pas mal de gris, du blanc plume, ou l'entre deux, du «grège».

Dire que le nouveau manoir californien des Bennifer est «fadasse» est un euphémisme. Fifty shade of platitude. Et dire que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont cherché pendant deux ans pour trouver ce nid d'amour qui ressemble à une clinique façon cure de désintox pour gens friqués. Cela veut-il dire que les tourtereaux ont fini de s'engueuler, après la soirée des Grammy Awards...?

Et avant d'investir dans cette charmante maison qui a autant de personnalité qu'une touillette à café en plastique pas recyclé, il y a quelques mois, les deux stars avaient mis en vente leurs maisons respectives.

Pas toutes leurs maisons, le couple a encore un toit au-dessus de la tête lorsqu'il se rend à New York, en Géorgie, dans les Hamptons ou à Encino, un quartier de LA.

Bon, il ressemble à quoi, ce manoir fadasse?

La maison, située à Pacific Palisades, un quartier chic de Los Angeles, fait environ 1400 mètres carrés. Elle possède sept chambres et «de nombreuses salles de bain» selon l'annonce. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de les compter, tant c'est spâââcieux.

La construction de ce manoir, coté à 34,5 millions de dollars, a été achevée l'année passée. Ça n'a pas le charme de l'ancien, mais ça peut se targuer d'avoir trois cuisines. Oui, trois cuisines. Ne me demandez pas à quoi ça sert, à part pour assurer à chacun la possibilité de continuer à s'alimenter en cas de dispute conjugale.

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

On me souffle dans l'oreillette qu'il y a une cuisine gastronomique, une cuisine de service, et une cuisine dans la maison d'hôtes indépendante. Bon, j'en conclus qu'il y a une maison d'hôtes indépendante.

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

Au niveau des coloris, que ce soit pour la peinture de la façade, des pièces ou même des parquets, nous sommes sur du blanc, du gris, du beige, du grège. On dirait que c'est Kim K. qui a réalisé les finitions.

Selon l'annonce, il s'agit d'«une palette de couleurs neutres». Une manière élégante de dire «des tons fades ont été choisis pour à peu près tout dans cette maison».

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

Qui dit quartier chic dit forcément piscine (non, J.Lo ne va pas à la piscine de Bellerive, elle a la sienne, merci pour elle). Une piscine à fond sombre, nous précise-t-on. Fun fact: avec l'herbe, le fond de la piscine est le seul truc à ne pas être beige ou gris clair.

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

Il y a aussi une salle de sport, un cinéma, une cave à vin et un spa. Mais comme il n'y a pas de photos, voici une chambre avec une belle hauteur sous plafond.

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

L'avantage d'avoir tout peint en blanc, c'est que c'est très lumineux. Si on prend un bain en plein jour, il faut mettre de la crème solaire +50 pour ne pas griller dans l'une des 150 salles de bains.

Image: Berkshire Hathaway HomeServices

Ah, voici une salle à manger. Elle est équipée d'une cheminée, ce qui est très pratique quand il ne fait que 27 degrés.

image: berkshire hathaway homeservices

Vous a-t-on parlé du patio? Il est, selon l'annonce, «idéal pour les repas en plein air et les divertissements». C'est gentil d'expliquer à quoi sert un patio, merci.

image: berkshire hathaway homeservices

Il y a encore un garage, qui peut contenir six voitures, et qui est... climatisé. Car who cares de sauver la planète, quand on peut mettre la clim' dans la Lambo et à l'extérieur de la Lambo? La Lambo est un être comme les autres, qui mérite amour et respect.

image: berkshire hathaway homeservices

L'annonce explique encore qu'il y a «des pelouses herbeuses pour jouer». Ah. Je vous propose qu'on se quitte sur cette nouvelle manière d'appeler «un jardin». Allez bye, je m'en vais vendre des baraques à LA en réinventant le vocabulaire de l'immobilier.

