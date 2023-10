Taylor Swift et Travis Kelce ce week-end à New York Image: getty

Taylor Swift est gaga de son nouveau mec

C'est main dans la main que les deux stars se sont affichées sous les yeux des paparazzis à New York ce week-end.

C'est officiellement officiel! Après moult rumeurs et apparitions sans jamais nous donner de quoi se mettre sous la dent, Taylor Swift et Travis Kelce sont apparus très (très) proches en soirée lors de l'afterparty du Saturday Night Live à New York ce week-end. Selon les déclarations d'une source proche à Page Six, les deux amoureux n'ont cessé de se bécoter et la chanteuse «semblait vraiment heureuse et complètement gaga» de son homme.

Nos portraits 👇 Taylor Swift tient sa vengeance

Mieux encore, le couple n'en a eu que faire des regards indiscrets et s’est affiché au milieu du restaurant dans lequel ils se sont rendus.

Une nouvelle qui ravit sans aucun doute les internautes et Swifties, qui n'ont pas hésité à applaudir l'athlète pour sa galanterie. En effet, les flashs des paparazzis n'ont pas eu raison de Travis Kelce puisqu'il s'est comporté comme un véritable gentleman, jusqu'à ouvrir la porte du véhicule à sa dulcinée (un geste assez rare de nos jours qui a le mérite d'être souligné).

Taylor Swift et Travis Kelce ce week-end à New York Image: getty

Le Saturday Night Live a pour habitude d'inviter des stars à faire une brève apparition lors de ses émissions. Et cette fois-ci, c'est Travis Kelce et Taylor Swift qui se sont prêtés au jeu. L'athlète a même lancé une petite pique à la NFL, qui s'amuse grandement de sa relation naissante avec la chanteuse sur les réseaux sociaux à l'instar du dossier sur le profil TikTok de la ligue de football américain nommée «welcome Swifties» qui répertorie toutes les fois où la chanteuse s'est rendue à un match.

Le nouveau couple star d'Hollywood a ainsi passé toute la nuit ensemble puisqu'ils n'ont quitté la fête qu'à l'aube, toujours main dans la main. Et nous, on adore 💗

(sia)

