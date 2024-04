Joe Alwyn et Taylor Swift ont eu une relation entre 2016 et 2023. Image: getty/montage: simoes ana

People

Qui est Joe Alwyn, l'homme que Taylor Swift va exécuter ce vendredi?

Ce vendredi 19 avril sortira le nouvel album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Un album qui, comme semblent le confirmer les rumeurs, sera centré sur Joe Alwyn, ex-compagnon de la chanteuse.

Vendredi, les Swifties découvriront le nouvel album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department (ou TTPD comme ils l'appellent). Et si on a longtemps reproché à Taylor Swift son incapacité à garder sa vie privée... privée, les choses ne risquent pas de changer. A l'instar de ses albums largement inspirés par ses ruptures, quiconque ose se frotter aux griffes de la belle sait que, tôt ou tard, il passera sur le grill. Il semblerait donc que l'heure ait sonné pour Joe Alwyn. L'acteur britannique de 32 ans a été ce qui semble être la plus longue relation de la chanteuse, mais aussi la plus secrète. Plus pour très longtemps toutefois, si l'on en croit les nombreuses spéculations qui entourent ce nouvel album.

Le people le plus discret d'Holllywood

Joe Alwyn est né le 21 février 1991 à Londres et on ne connaît pas grand-chose du bonhomme. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le type est plutôt du genre discret. Tellement discret que le Vanity Fair écrira que «Joe Alwyn a émergé» lors de son apparition aux British GQ's Men Award of the Year l'an dernier. C'est dire. Loin des paillettes et des frasques hollywoodiennes, il cultive depuis longtemps une aura de mystère et une discrétion farouche qui attise la fascination. Un truc très british, me direz-vous.

Taylor Swift et Joe Alwyn le 6 octobre 2019 GC Images

Fils d'une psychothérapeute et d'un réalisateur de documentaires, Joe grandit dans un environnement bohème chic à Crouch End, un quartier londonien, d'environ 13 000 habitants selon Wikipédia. C'est donc loin d'être la petite bourgade dont vient l'autre Britannique adulé, j'ai nommé Harry Styles.

Élève studieux, Joe Alwyn s'oriente vers des études d'anglais et de théâtre à l'Université de Bristol, puis à la Royal Central School of Speech and Drama, où il aiguise ses talents d'acteur. Là encore, très british.

Discrétion oblige, ni frasque ni scandale ne viendra secouer la petite vie si lisse et si parfaite du Britannique. En 2016, Joe Alwyn explose sur grand écran dans le rôle principal du film Billy Lynn's Long Halftime Walk. Loin des blockbusters , il préfère se tourner vers les films d'auteur et les rôles complexes. Ses performances, très appréciées, lui ouvriront les portes du paradis: Hollywood.

Mais c'est en 2016 qu'il fera la connaissance de la personne qui changera sa vie, sans même qu'il le sache. Au MET Gala de la même année, il rencontre sa future amoureuse, vous l'aurez deviné, miss Taylor Swift. Là-bas, alors encore en couple avec le DJ Calvin Harris, elle croisera le regard de Joe: c'est le début d'une longue relation entre les deux stars. Quelques mois plus tard, la chanteuse s'envolera pour le Royaume-Uni et se réfugiera dans les bras de son homme afin de fuir la tempête médiatique, qui mêle Kim Kardashian, Kanye West et Calvin Harris, dont elle est victime.

Vivant leur idylle loin des projecteurs, leur relation sera ponctuée de rares apparitions publiques et de déclarations énigmatiques cultivant un mystère qui ne fera qu'amplifier l'intérêt du public pour l'acteur. Au point où il se murmure aujourd'hui encore que les deux stars s'étaient fiancées l'an dernier. Rumeur que Tree Paine, attachée de presse féroce de Taylor Swift, a dû démentir en décembre dernier, malgré la rupture du couple en avril 2023.

Mais son talent ne se limite toutefois pas qu'au cinéma puisque le petit-fils du compositeur britannique William Alwyn co-écrira deux chansons sur l'album Folklore de sa belle, sous le pseudonyme de William Bowery. L'album gagnera d'ailleurs le Grammy du meilleur album de l'année en 2021.

Et là... patatras

Il commettra néanmoins une erreur. Comme probablement tout le monde, lui aussi partage ses peines et son désarroi non pas en musique... Mais sur un groupe WhatsApp. Et c'est lui même qui l'a dit à Variety.

«On a un groupe WhatsApp qui s'appelle "The Tortured Man Club" (en français, le club des hommes torturés)» Rien que ça, Joe.

Joe le torturé n'aurait jamais dû dire ça à voix haute. N'a-t-il pas appris la leçon? Si en ces temps, il n'avait rien à craindre de Taylor Swift, qui le regardait encore avec des yeux transis d'amour, on ne sait pas de quoi demain est fait et Joe a maintenant les chocottes. Et à raison puisque le nouvel album de Taylor s'appelle *roulement de tambour* The Tortured Poets Department, soit en français, le département des poètes torturés. Il faudra tout de même accepter un jour que Taylor est quand même sacrément douée. N'en déplaise à quiconque.

L'alerte a donc sonné chez le clan Alwyn, qui panique à l'idée de voir cet album sortir. En effet, selon le Daily Mail, l'acteur britannique pense effectivement qu'il s'agit d'une référence directe à ce fameux groupe WhatsApp.

«Il se peut qu'elle se remémore le temps passé avec lui, mais il espère que ce n'est rien de plus» Une source proche de Joe Alwyn au Daily Mail

Taylor Swift mettra-t-elle un terme à la paisible vie de l'acteur? Tout porte à croire que oui... mais il faudra attendre le 19 avril, et la sortie de l'album pour le savoir. Affaire donc à suivre.