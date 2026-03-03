brouillard-1°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Vous cherchez à ne plus penser à rien? On a ce qu'il vous faut!

Des images drôles.
Le mardi, c'est jour de Fails!Image: instagram/watson

Vous cherchez à ne plus penser à rien? On a ce qu'il vous faut!

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
03.03.2026, 05:3503.03.2026, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Votre dernière semaine s'est-elle déroulée à peu près comme ça?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Alors, il vous faut du réconfort et du divertissement! Heureusement, c'est l'heure des Fails!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Vous avez ri? C'est scandaleux!

Astuce de la semaine? On n’est pas sûr que ça marche vraiment:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On vous le jure: il va bien, il va bien <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Mais il l'a échappé belle!

Que s'est-il passé ici?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Parlons maintenant de sport.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger

Cette erreur de stationnement est tellement longue qu'elle est intégrée sous forme de code.

Reverse Parking
by u/azimx in facepalm

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

Titre de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un voyant est mis à la porte de sa boutique après 40 ans de service et admet qu'il ne s'y attendait pas.

D'accord, merci pour la frayeur!

Die lustigsten Fails der Woche: Jesus auf der Smartwatch
Image: instagram

Jésus revient bientôt

… à bord de sa Toyota Camry.

Oh, encore un autre «Tatouage de la semaine» qui attire l'attention:

Fail: Tattoo der Woche
Image: reddit

À l'époque où nous n'avions guère plus que MS Paint sur l'ordinateur de l'école.

Die lustigsten Fails der Woche: MS Paint Kind
Image: instagram

Un manuel d'utilisation très utile, merci!

Fail: Lustige Anleitung für nichts
Image: instagram

Il va y avoir un clash de départements...

Die lustigsten Fails der Woche: Not my Job
Image: instagram

Au cas où quelqu'un se serait déjà demandé quel est le singulier d' Adidas:

Die lustigsten Fails der Woche: Adida(s)
Image: reddit

(On ne juge pas.)

J'ai collé l'affiche, patron!

Die lustigsten Fails der Woche: Plakat
Image: reddit
Surprise

Une petite surprise...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaaaaoooOOOoooooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

C'est étrangement fluide...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
On a rencontré la star qui fait craquer la Suisse
Artiste aux millions d'écoutes, Naïka vient de sortir son premier album Eclesia et débute sa tournée mondiale. Premier stop? Lausanne, samedi 28 février. Nous étions avec elle à quelques heures de son concert aux Docks.
Elle est arrivée en Suisse avec son équipe au petit matin, dans un immense bus qui trône à l'entrée des Docks à Lausanne, samedi 28 février. Dans quelques heures, la chanteuse franco-haïtienne Naïka se produira sur scène à guichet fermé. Un concert qui donne le coup d'envoi de sa tournée mondiale à l'occasion de la sortie, le 20 février, de son premier album Eclesia.
L’article