Vous cherchez à ne plus penser à rien? On a ce qu'il vous faut!

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Votre dernière semaine s'est-elle déroulée à peu près comme ça?

Alors, il vous faut du réconfort et du divertissement! Heureusement, c'est l'heure des Fails!

Vous avez ri? C'est scandaleux!

Astuce de la semaine? On n’est pas sûr que ça marche vraiment:

On vous le jure: il va bien, il va bien <3

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

Mais il l'a échappé belle!

Que s'est-il passé ici?

Parlons maintenant de sport.

Cette erreur de stationnement est tellement longue qu'elle est intégrée sous forme de code.

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

Voici quelques photos supplémentaires...

Titre de la semaine:

Un voyant est mis à la porte de sa boutique après 40 ans de service et admet qu'il ne s'y attendait pas.

D'accord, merci pour la frayeur!

Jésus revient bientôt



… à bord de sa Toyota Camry.



Oh, encore un autre «Tatouage de la semaine» qui attire l'attention:

À l'époque où nous n'avions guère plus que MS Paint sur l'ordinateur de l'école.

Un manuel d'utilisation très utile, merci!

Il va y avoir un clash de départements...

Au cas où quelqu'un se serait déjà demandé quel est le singulier d' Adidas:

(On ne juge pas.)

J'ai collé l'affiche, patron!

Une petite surprise...

Eeeeet...

... CiaaaaoooOOOoooooo!!!

Bonus-Win

C'est étrangement fluide...