Le mari de Selena Gomez dégoûte (encore) ses fans

Benny Blanco, producteur de musique à succès plus connu par le commun des mortels comme étant le mari de Selena Gomez, vient ajouter sa brique à la muraille déjà bien longue des podcasts. Mais ce n'est pas vraiment ce qui a marqué Internet.

Décidément, en 2026, pas un jour que Dieu fait ne s'écoule sans qu'une célébrité lance son émission ou sa marque de tequila. Benny Blanco n'échappe pas à la règle. Le producteur prolifique, à l'origine de titres aussi iconiques que Diamonds de Rihanna, California Gurls de Katy Perry ou encore Moves Like Jagger de Maroon 5, a ainsi décidé d'ajouter le podcast à son panel de réalisations.



Friends Keep Secrets, du même nom que le premier album studio du producteur de 37 ans en 2018, promet évidemment d'être «bien plus» qu'un bête podcast traditionnel. Chaque semaine, une célébrité de renom sera conviée à venir papoter aux côtés de Benny et de ses deux meilleurs amis et coanimateurs, le rappeur Dave Burd (alias Lil Dicky) et sa femme, une publiciste du nom de Kristin Batalucco, pour une interview à cœur ouvert.

Après tout, pourquoi pas? Avec la promesse d'intervenants aussi iconiques qu'Ed Sheeran, Gwyneth Paltrow ou encore Paul Rudd, Friends Keep Secrets ne manquera pas d'assouvir la curiosité des fans d'interviews intimes de célébrités, quoique déjà bien servis par des podcasts de la trempe d'On Purpose, présenté par le gourou bien-être préféré d'Hollywood Jay Shetty, ou Call Her Daddy, animé par l'influente Alex Cooper, la meilleure copine des stars.

Ce n'est toutefois pas cette perspective qui a tant marqué les internautes lors du lancement de l'émission sur YouTube, ce mardi, que le manque de propreté de savoir-vivre de Monsieur Selena Gomez.

Cinq minutes après le début de l'épisode, en effet, le producteur, confortablement installé dans un canapé beige, laisse entrevoir des dessous de pieds aussi noirs qu'un puits sans fond - laisse se figurer le reste de son hygiène corporelle.



Plus tard dans l'épisode, c'est en lâchant un pet aussi retentissant que volontaire que le producteur a heurté la sensibilité déjà bien éprouvée des fans de sa femme.

«Je n'arrive pas à croire qu'elle le laisse la toucher», s'est ainsi ému un commentateur sous un extrait du podcast. «Franchement, pourquoi l'a-t-elle épousé, lui, parmi tous les hommes du monde?», s'étouffe un autre. Pendant ce temps, sur X, un utilisateur suggérait une méthode drastique:

«Selena devrait divorcer et trouver quelqu'un de mieux» Et bim. Un utilisateur, sur X

Ah, Internet et son sens inouï de la tempérance...

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la propreté de Benny Blanco suscite la controverse. Lors d'une interview accordée à People en novembre 2024, le musicien avait admis ne pas se doucher tous les jours. «Certaines personnes que je connais prennent deux à trois douches par jour, mais j'ai l'impression que le sébum de leur peau n'a pas le temps de se régénérer et de se gorger d'huile», a-t-il expliqué.

Ceci dit, quelque chose nous dit que Madame Blanco doit avoir l'estomac mieux accroché que ses fans. Après tout, Selena avait semblé particulièrement ravie lorsque celui qui étant encore son fiancé, en février 2025, lui avait fait don d'une baignoire de fromage fondu pour la Saint-Valentin.

Qui se rassemble s'assemble, à ce qu'on dit. (mbr)

