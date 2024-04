People

Travis Kelce se confie sur ses projets et sa relation avec Taylor Swift

Le footballeur américain et petit ami de Taylor Swift a lâché quelques infos concernant ses projets avec ou sans la chanteuse américaine.

Il vient à peine de revenir des Bahamas où il a passé des vacances bien méritées avec Taylor Swift... vous savez, celle qui vient d'entrer dans la liste des milliardaires de Forbes et qui vient de battre un nouveau record en recevant son 11e titre d'Artiste de l'année aux iHeart Radio Awards. Cette Taylor Swfit là. Et bien comme désormais Travis Kelce est son petit ami, il s'est prêté au jeu de l'interview en répondant aux médias américains People et Hollywood Reporter. Il a parlé musique, sport et bien évidemment de sa relation avec la chanteuse américaine, ce qui (ne nous voilons pas la face) intéresse vraiment les gens.

En février dernier, son équipe de football américain, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl pour la deuxième fois consécutive. Une victoire que Travis veut à nouveau fêter avec la deuxième édition de son festival de musique, le Kelce Jam qui aura lieu en mai à Kansas City. Si la première édition a rassemblé près de 20 000 personnes, Travis espère faire mieux avec des têtes d'affiche comme Lil Wayne, Diplo et 2 Chainz.

Taylor Swift poussera-t-elle la chansonnette sur la scène du festival? Probablement pas puisque la star reprendra la route pour son impressionnante et très rentable tournée, The Eras Tour, direction Paris au mois de mai également. Des dates européennes auxquelles Travis Kelce se joindra si l'on en croit ses récentes déclarations. Et d'ailleurs, Travis ne tarit pas d'éloge sur sa bien-aimée au micro du Hollywood Reporter.

«Elle est la meilleure dans ce qu'elle fait pour une raison bien précise. C'est parce qu'elle s'exprime très bien et qu'elle est à fond dans tout ce qu'elle fait. Et c'est là toute la beauté de la chose» Travis Kelce, visiblement très amoureux, à propos de Taylor Swift

Des portes «qui s'ouvrent» dont il compte bien profiter

Avant d'entamer une nouvelle saison à la NFL, Travis Kelce a d'autres projets, notamment celui d'ouvrir un restaurant avec son coéquipier Patrick Mahomes. Il est aussi engagé dans la co-production d'un documentaire sur l'artiste-peintre Jean-Michel Basquiat intitulé King Pleasure, dont le tournage devrait commencer cet été.

«Gagner le Super Bowl m'a ouvert toutes ces portes et je n'ai fait que prendre toutes les opportunités qui se sont présentées» Travis Kelce au magazine People.

Un agenda bien rempli pour l'athlète qui «vit sa meilleure vie» et qui se dit être «plus heureux que jamais».