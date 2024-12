Megan Fox et Machine Gun Kelly au célèbre Château Marmont le jour d'Halloween, à West Hollywood, Californie. Le couple serait séparé depuis plusieurs jours. GC Images

Megan Fox et Machine Gun Kelly seraient séparés

Quelques semaines seulement après avoir annoncé l’arrivée imminente de leur premier enfant ensemble, Megan Fox et Machine Gun Kelly auraient mis fin à leur relation.

Plus de «Divertissement»

D’après les informations de TMZ, la séparation se serait produite lors du week-end de Thanksgiving, alors que le couple séjournait à Vail, dans le Colorado. Megan Fox, 38 ans et enceinte de six mois, aurait découvert des éléments suffisamment troublants sur le téléphone de son compagnon, Colson Baker alias Machine Gun Kelly, 34 ans, pour précipiter la fin du voyage. Depuis, les deux stars ne se seraient pas revues.

«Elle a trouvé des informations sur le téléphone de MGK qui étaient dérangeantes et qui lui ont donné envie de quitter le voyage plus tôt» Une source, à TMZ

Cette séparation marque un tournant inattendu pour un couple qui avait pourtant fait démonstration d'unité, au fil des épreuves. Megan Fox avait révélé sa grossesse le 11 novembre sur Instagram, au moyen d'une photo où elle exhibait fièrement son ventre arrondi, accompagné d’un message optimiste et d’un test de grossesse positif. La publication était assortie de la chanson Last November de MGK, évoquant leur douloureuse expérience d’une fausse couche.

A l'époque de l'annonce, leur relation semblait toutefois déjà fragilisée. Machine Gun Kelly, tout en saluant la grossesse de Megan sur les réseaux sociaux, avait fait savoir qu’il se retirait temporairement dans le désert pour se concentrer sur son nouvel album.

«Je m'isole dans le désert la semaine prochaine pour recommencer cet album à zéro. Lorsque l'inspiration coule à travers moi sans être bloquée, nous atteindrons la destination en un rien de temps. Ne vous inquiétez pas. Après tout, je suis sur le point d'être à nouveau papa!» Machine Gun Kelly

Megan Fox, qui partage déjà trois enfants avec son ex-mari Brian Austin Green, a vécu cette relation avec MGK comme un tourbillon d’émotions. Depuis leur rencontre sur le tournage de Midnight in the Switchgrass en 2020, leur histoire d’amour, marquée par des moments de passion intense et des crises publiques, a souvent fait la une des médias. Leur engagement en 2022 avait d’ailleurs été accompagné de déclarations théâtrales, dont la révélation qu’ils avaient bu «le sang de l’autre» pour sceller leurs fiançailles.

Alors que Megan s’apprête à accueillir son quatrième enfant en mars, cette séparation soulève de nombreuses questions sur l’avenir de leur co-parentalité. Le couple, qui avait déjà traversé des difficultés, reste discret sur les raisons exactes de leur rupture. (mbr)