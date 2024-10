Lady Gaga se bat contre ses démons

«Il n’a jamais été facile pour moi de faire face à la séduction qu’exercent sur moi le chaos et l’agitation. Je me sens claustrophobe. Cette maladie consiste à affronter cette peur, à me confronter à moi-même et à mes ténèbres intérieures. C'est comprendre aussi que parfois, je ne peux pas gagner ou échapper à ces facettes de ma personnalité qui m'effraient. Je peux essayer de les fuir, mais elles feront toujours partie de moi. (...) Je suis chaque actrice des pièces qui constituent mon art et ma vie. Aussi effrayante que soit la question, les réponses sont en moi. Des parties essentielles et inextricables de ce qui fait de moi ce que je suis. (...) Joyeux Halloween.»

Lady Gaga dans sa publication Instagram.