Ben Affleck et Jennifer Lopez à la Première de This Is Me... Now: A Love Story en février 2024. Image: AP Invision

Les Bennifer auraient signé les papiers du divorce

Selon plusieurs proches de Jennifer Lopez et de Ben Affleck, le couple aurait finalisé les papiers du divorce.

Ça y est. Enfin non, ça n'y est pas complètement, mais ça y est presque. Les Bennifer, le couple le plus tumultueux de l'année, a finalement signé les papiers du divorce. C'est en tout cas ce que des amis du couple auraient affirmé au Daily Mail ce 31 juillet. Les lanceurs d'alerte des Bennifer Leaks ont balancé:

«Ils ont finalisé les papiers du divorce il y a un mois, mais ils attendent le bon moment pour les déposer» Les fameux «amis» du couple .

Selon la source du Daily Mail, une fois la paperasse déposée, Jennifer Lopez et Ben Affleck «publieront une déclaration commune dans laquelle ils diront qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils se sont battus pour que ça marche, mais qu'ils n'y sont pas parvenus.»

Il faut dire que depuis deux ans, un jour c'est oui, un jour c'est non. Si l'acteur a rarement réussi à cacher ses émotions, la chanteuse a toujours dégainé son sourire Colgate White Now devant les paparazzis.

Le journal britannique cite une autre source qui affirme que le couple n'a pas réussi à trouver un compromis dans leur relation.

«Ce qu'ils avaient avant n'existe plus et ils l'ont tous les deux accepté» Une autre source du Daily Mail.

Ce que l'on sait pour sûr grâce à People, un autre média spécialisé dans la question, c'est que Ben Affleck, 51 ans, a acheté une garçonnière à 20 millions de dollars en juillet à Los Angeles. Un nouveau nid douillet pour un nouveau départ, seul.

Le couple a mis en vente en mai leur maison à 68 millions de dollars qu'ils avaient achetée en 2023 à 56 millions de dollars. Pour l'instant, le domaine de 3530 mètres carrés n'a pas trouvé preneur.

Voici presque trois mois qu’on ne les a pas vus ensemble. L’acteur est pris par le tournage de The Accountant 2, un film d'action, et la chanteuse et actrice profite de son été. Fin juin, Jlo s'est offert des vacances en Italie sur la côte amalfitaine. Elle a également fêté ses 55 ans le 24 juillet, visiblement sans Ben Affleck en s'adressant sur Instagram à ses fans.

Jlo a fêté ses 55 ans le 24 juillet.

Jennifer Lopez est actuellement dans les Hamptons, profitant de la plage, des couchers de soleil et de ne rien faire, comme elle l'écrit sur Instagram. Mais elle profite aussi de faire la promo de sa marque de Spritz prêt à boire, car show must go on.

