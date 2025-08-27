assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
Société
People

Qui est Travis Kelce, le futur mari de Taylor Swift?

Il a réussi à obtenir la main de Taylor Swift: voici le profil de Travis Kelce, le séduisant tight end des Chiefs de Kansas City.
Voici le profil de Travis Kelce, le séduisant tight end des Chiefs de Kansas City qui est parvenu à obtenir la main de la superstar Taylor Swift.

Il va se marier avec Taylor Swift: qui est Travis Kelce?

Son p'tit cul musclé et sa fière moustache n'étaient pas de trop pour séduire la femme la plus puissante de la planète. Voici le pedigree de Travis Kelce, star incontestée de la NFL et fraîchement fiancé à Taylor Swift depuis ce mardi.
27.08.2025, 10:3227.08.2025, 10:32
Marine Brunner
Marine Brunner
Plus de «Société»

Il y a deux ans, le nom de Travis Kelce (prononcez «Kelss») vous était probablement étranger. De même que la plupart des grandes vedettes de la National Football League américaine, qui, bien que vénérées outre-Atlantique, peinent à acquérir une renommée sous nos latitudes. C'était mal connaître la soif de records de l'ailier des Chiefs de Kansas City.

En septembre 2023, une poignée de photos, de TikTok et de rumeurs enflammées ont suffi à propulser le beau joueur de football moustachu sur la scène mondiale. Pas tant sa victoire éclatante sur les Bears de Chicago que grâce à la présence, quelque part dans les gradins, d'une fan rouge vif d'excitation et au hoodie assorti. Taylor Swift en personne.

Taylor Swift se marie: 5 choses à savoir sur son couple

Mais comment cet apollon est-il parvenu à convaincre la vedette planétaire de faire le déplacement jusque dans sa loge, pour hurler aux côtés des fans et de sa maman, Donna?

Travis Kelce, en chiffres

Commençons par le commencement. Travis Kelce, en photo, ça donne ça:

JACKSONVILLE, FLORIDA - SEPTEMBER 17: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs warms up before the game against the Jacksonville Jaguars at EverBank Stadium on September 17, 2023 in Jacksonville, Fl ...
Miam.Getty Images North America

Vous n'êtes pas fétichiste des mollets galbés? Dégainons plutôt les statistiques. Travis Kelce, 1 mètre 96 pour 118 kilos de muscles, deux participations au Super Bowl et une flopée de records en ligue nationale, dont celui du plus grand nombre de saisons consécutives en NFL. Un talent reconnu pour le twerk et le rap. Et même un sandwich à son nom, le «Cincinnati Reuben de Kelce», au mythique McFadden's, dans le centre-ville de Kansas City. Un mets raffiné, composé de bœuf, de «vieux» fromage suisse et de «tonnes de choucroute».

Travis Kelce fait partie des rares joueurs privilégiés à avoir un menu à son nom dans ce restaurant réputé.
Travis Kelce fait partie des rares joueurs privilégiés à avoir un menu à son nom dans ce restaurant réputé.image: x

C'est oublier ses deux chiens (Chauncey et Rambo) et un salaire annuel de 14 millions de dollars. Peanuts face au milliard qu'a rapporté la dernière tournée de Taylor, certes, mais on ne crache pas dessus.

Travis Kelce, bio express

Vous n'êtes pas bon en maths? Voici une poignée d'anecdotes que Travis Kelce pourrait vous raconter à l'occasion d'un premier date Tinder. Notre homme est né il y a 33 ans, à Cleveland Heights, une petite ville de l'Ohio charmante comme tout. Gamin turbulent (il s'est fait virer de l'école maternelle après avoir balancé sa chaise à la tête de sa prof), son tempérament bagarreur ne l'empêchera pas d'aller à l'université.

A sa sortie du lycée, cet athlète accompli reçoit même plusieurs propositions de bourse, indispensables pour accéder aux établissements les plus prestigieux du pays. Il les envoie toutes valser. Ce qu'il veut, c'est suivre les traces de son frère à l'université de Cincinnati. Jason, qui, lui, s'est fait renvoyer pour avoir poignardé un camarade à coup de fourchette au milieu de la cantine scolaire. Cet aîné avec lequel il a toujours été en compétition.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - MAY 11: (L-R) Travis Kelce of the Kansas City Chiefs and Jason Kelce of the Philadelphia Eagles watch game six of the Eastern Conference Semifinals in the 2023 NBA Playoff ...
Jason et Travis s'adorent.Getty Images North America

Ils ont beau adorer se mettre des pains dans la tronche, les frères Kelce s'adorent. La preuve: en 2009, en pleine première année à l'université, la carrière de footballeur de Travis aurait pu être stoppée net lorsque lorsqu'il est testé positif à la marijuana. La sentence tombe. Sa bourse est révoquée. Il est expulsé de l'équipe de football.

C'était sans compter l'intervention de Jason, qui parviendra à convaincre l'entraîneur de donner une seconde chance à son cadet. Ses efforts de grand frère portent leurs fruits. Quelques années plus tard, voilà les Kelce érigés en star de la NFL. L'un chez les Eagles de Philadelphie, l'autre chez les Chiefs de Kansas City.

GLENDALE, AZ - FEBRUARY 12: Jason Kelce #62 of the Philadelphia Eagles speaks with Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs after Super Bowl LVII at State Farm Stadium on February 12, 2023 in Glenda ...
Aujourd'hui, les Kelce sont deux stars de la NFL.Getty Images North America

Et ce qui devait finir par arriver arriva: en février 2023, Jason et Travis s'affrontent pour la première fois sur le terrain du Super Bowl. Une rencontre déchirante qui se solde par la victoire du plus jeune.

«Vous savez, les gens n'arrêtent pas de me demander ce que ça fait de battre mon frère au Super Bowl, et c'était vraiment gênant»
Travis Kelce, sur le Saturday Night Live.

«Surtout parce qu'après le match, nous avons dû rentrer ensemble en voiture – notre mère nous y a conduits en minibus, comme au bon vieux temps», conclut le vainqueur. Leur maman, Donna, qui n'a d'ailleurs jamais réussi à choisir son camp. Alors, elle s'est fabriqué une veste aux couleurs des deux équipes.

GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 12: Donna Kelce, mother of Jason Kelce and Travis Kelce attends Super Bowl LVII at State Farm Stadium on February 12, 2023 in Glendale, Arizona. (Photo by Kevin Mazur/Gett ...
Alors, elle a encouragé les deux. Getty Images North America

Une rivalité sportive qui n'empêche pas Travis et Jason de collaborer étroitement. En 2022, les deux joueurs ont lancé leur podcast, New Heights, l'une des émissions sportives les plus populaires des Etats-Unis. Un rendez-vous hebdomadaire pour discuter foot, actu sportive, pilosité faciale et problèmes de coeur. C'est d'ailleurs dans un épisode diffusé en plein été 2023 que Travis Kelce confesse pour la première fois publiquement son intérêt pour Taylor Swift, ainsi que ses vaines tentatives pour lui filer son numéro.

Car, malgré toutes ses éminentes qualités, Travis Kelce n'a pas toujours été heureux en amour. Après une participation à son propre show de télé-réalité en 2016, Catching Kelce, pour tenter de trouver l'élue parmi 50 participantes (show annulé après une saison) et une rupture avec sa petite amie de longue date, la journaliste sportive Kayla Nicole, Travis traîne son célibat depuis plus d'un an.

Son podcast ne dit pas si c'est pour cette raison qu'il a décidé de troquer sa barbe contre une moustache, afin d'atteindre son plein potentiel de sex-appeal. Reste que ce changement de look a fait l'objet de quelques commentaires narquois dans un épisode début août.

GLENDALE, ARIZONA - AUGUST 19: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs looks on during the national anthem prior to an NFL preseason football game between the Arizona Cardinals and the Kansas City ...
Travis Kelce, toute en grâce et en moustache.Getty Images North America

«As-tu découvert ce que Taylor Swift pense de ta moustache?» s'enquit Jason. «Ouais, mais nous n'allons pas évoquer Taylor Swift dans cet épisode», détourne prudemment Travis avec un petit rire.

«Mais quelque chose me dit qu'elle va aimer ça»

On ignore ce qui a le plus séduit Taylor. Les mollets, la moustache, le sandwich au nom de l'idole? Sans doute tout ça à la fois. En tout cas, Travis ne croyait pas si bien dire. Après deux ans d'idylle, la star du football et sa nouvelle conquête se sont dit «oui» ce 26 août.

Analyse
Pourquoi ce couple de stars nous fait autant de bien

(Cet article a été publié initialement sur watson en septembre 2023. Il a été mis à jour et republié)

Chaud devant! Les dernières actus people!

Justin Bieber est en vadrouille en Suisse romande: «C'est si joli»
de Marine Brunner
1
Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud
de Marine Brunner
2
Ce geste de Gwyneth Paltrow en cuisine sidère les internautes
de Marie-Adèle Copin
1
Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sécu se fait recadrer par Taylor Swift en plein concert
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Voici le «Sunday Boy», qui drague le dimanche et ghoste le lundi
Vous avez matché dimanche, parlé toute la soirée, peut-être même rêvé à un rendez-vous. Et puis lundi, silence radio, il ne répond plus. Mardi, toujours rien. Bienvenue dans l’univers des «Sunday Boys», ces mecs qui vous font rêver le dimanche et vous douchent aussitôt le week-end terminé. Une dynamique aussi frustrante que révélatrice, repérée par le magazine Elle UK.
C’est un dimanche soir comme tant d’autres. Vous avez passé la journée à traîner en jogging, grignoté un fond de lasagnes trouvé dans le frigo, un masque sur le visage censé effacer vos excès de la veille, et la vague envie d’un peu de réconfort.
L’article