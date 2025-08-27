Voici le profil de Travis Kelce, le séduisant tight end des Chiefs de Kansas City qui est parvenu à obtenir la main de la superstar Taylor Swift.

Il va se marier avec Taylor Swift: qui est Travis Kelce?

Son p'tit cul musclé et sa fière moustache n'étaient pas de trop pour séduire la femme la plus puissante de la planète. Voici le pedigree de Travis Kelce, star incontestée de la NFL et fraîchement fiancé à Taylor Swift depuis ce mardi.

Plus de «Société»

Il y a deux ans, le nom de Travis Kelce (prononcez «Kelss») vous était probablement étranger. De même que la plupart des grandes vedettes de la National Football League américaine, qui, bien que vénérées outre-Atlantique, peinent à acquérir une renommée sous nos latitudes. C'était mal connaître la soif de records de l'ailier des Chiefs de Kansas City.

En septembre 2023, une poignée de photos, de TikTok et de rumeurs enflammées ont suffi à propulser le beau joueur de football moustachu sur la scène mondiale. Pas tant sa victoire éclatante sur les Bears de Chicago que grâce à la présence, quelque part dans les gradins, d'une fan rouge vif d'excitation et au hoodie assorti. Taylor Swift en personne.

Mais comment cet apollon est-il parvenu à convaincre la vedette planétaire de faire le déplacement jusque dans sa loge, pour hurler aux côtés des fans et de sa maman, Donna?

Travis Kelce, en chiffres

Commençons par le commencement. Travis Kelce, en photo, ça donne ça:

Miam. Getty Images North America

Vous n'êtes pas fétichiste des mollets galbés? Dégainons plutôt les statistiques. Travis Kelce, 1 mètre 96 pour 118 kilos de muscles, deux participations au Super Bowl et une flopée de records en ligue nationale, dont celui du plus grand nombre de saisons consécutives en NFL. Un talent reconnu pour le twerk et le rap. Et même un sandwich à son nom, le «Cincinnati Reuben de Kelce», au mythique McFadden's, dans le centre-ville de Kansas City. Un mets raffiné, composé de bœuf, de «vieux» fromage suisse et de «tonnes de choucroute».

Travis Kelce fait partie des rares joueurs privilégiés à avoir un menu à son nom dans ce restaurant réputé. image: x

C'est oublier ses deux chiens (Chauncey et Rambo) et un salaire annuel de 14 millions de dollars. Peanuts face au milliard qu'a rapporté la dernière tournée de Taylor, certes, mais on ne crache pas dessus.

Travis Kelce, bio express

Vous n'êtes pas bon en maths? Voici une poignée d'anecdotes que Travis Kelce pourrait vous raconter à l'occasion d'un premier date Tinder. Notre homme est né il y a 33 ans, à Cleveland Heights, une petite ville de l'Ohio charmante comme tout. Gamin turbulent (il s'est fait virer de l'école maternelle après avoir balancé sa chaise à la tête de sa prof), son tempérament bagarreur ne l'empêchera pas d'aller à l'université.

A sa sortie du lycée, cet athlète accompli reçoit même plusieurs propositions de bourse, indispensables pour accéder aux établissements les plus prestigieux du pays. Il les envoie toutes valser. Ce qu'il veut, c'est suivre les traces de son frère à l'université de Cincinnati. Jason, qui, lui, s'est fait renvoyer pour avoir poignardé un camarade à coup de fourchette au milieu de la cantine scolaire. Cet aîné avec lequel il a toujours été en compétition.

Jason et Travis s'adorent. Getty Images North America

Ils ont beau adorer se mettre des pains dans la tronche, les frères Kelce s'adorent. La preuve: en 2009, en pleine première année à l'université, la carrière de footballeur de Travis aurait pu être stoppée net lorsque lorsqu'il est testé positif à la marijuana. La sentence tombe. Sa bourse est révoquée. Il est expulsé de l'équipe de football.

C'était sans compter l'intervention de Jason, qui parviendra à convaincre l'entraîneur de donner une seconde chance à son cadet. Ses efforts de grand frère portent leurs fruits. Quelques années plus tard, voilà les Kelce érigés en star de la NFL. L'un chez les Eagles de Philadelphie, l'autre chez les Chiefs de Kansas City.

Aujourd'hui, les Kelce sont deux stars de la NFL. Getty Images North America

Et ce qui devait finir par arriver arriva: en février 2023, Jason et Travis s'affrontent pour la première fois sur le terrain du Super Bowl. Une rencontre déchirante qui se solde par la victoire du plus jeune.

«Vous savez, les gens n'arrêtent pas de me demander ce que ça fait de battre mon frère au Super Bowl, et c'était vraiment gênant» Travis Kelce, sur le Saturday Night Live.

«Surtout parce qu'après le match, nous avons dû rentrer ensemble en voiture – notre mère nous y a conduits en minibus, comme au bon vieux temps», conclut le vainqueur. Leur maman, Donna, qui n'a d'ailleurs jamais réussi à choisir son camp. Alors, elle s'est fabriqué une veste aux couleurs des deux équipes.

Alors, elle a encouragé les deux. Getty Images North America

Une rivalité sportive qui n'empêche pas Travis et Jason de collaborer étroitement. En 2022, les deux joueurs ont lancé leur podcast, New Heights, l'une des émissions sportives les plus populaires des Etats-Unis. Un rendez-vous hebdomadaire pour discuter foot, actu sportive, pilosité faciale et problèmes de coeur. C'est d'ailleurs dans un épisode diffusé en plein été 2023 que Travis Kelce confesse pour la première fois publiquement son intérêt pour Taylor Swift, ainsi que ses vaines tentatives pour lui filer son numéro.

Car, malgré toutes ses éminentes qualités, Travis Kelce n'a pas toujours été heureux en amour. Après une participation à son propre show de télé-réalité en 2016, Catching Kelce, pour tenter de trouver l'élue parmi 50 participantes (show annulé après une saison) et une rupture avec sa petite amie de longue date, la journaliste sportive Kayla Nicole, Travis traîne son célibat depuis plus d'un an.

Son podcast ne dit pas si c'est pour cette raison qu'il a décidé de troquer sa barbe contre une moustache, afin d'atteindre son plein potentiel de sex-appeal. Reste que ce changement de look a fait l'objet de quelques commentaires narquois dans un épisode début août.

Travis Kelce, toute en grâce et en moustache. Getty Images North America

«As-tu découvert ce que Taylor Swift pense de ta moustache?» s'enquit Jason. «Ouais, mais nous n'allons pas évoquer Taylor Swift dans cet épisode», détourne prudemment Travis avec un petit rire.

«Mais quelque chose me dit qu'elle va aimer ça»

On ignore ce qui a le plus séduit Taylor. Les mollets, la moustache, le sandwich au nom de l'idole? Sans doute tout ça à la fois. En tout cas, Travis ne croyait pas si bien dire. Après deux ans d'idylle, la star du football et sa nouvelle conquête se sont dit «oui» ce 26 août.

(Cet article a été publié initialement sur watson en septembre 2023. Il a été mis à jour et republié)