Ces deux stars officialisent leur couple et c'est raté

Si Marc Lavoine a voulu faire une Travis Barker, il semblerait qu'Adriana Karembeu ne l'ait pas suivie dans son délire pour devenir sa Kourtney Kardashian. Elle s'est montrée plus réservée devant les photographes et la presse. Mais à l'abri des regards, l'ancienne mannequin ne se fait pas prier pour un bisou. Plusieurs photos paparazzi montrent le couple s'embrasser à pleine bouche dans la rue depuis le début de leur idylle en juin.

14 mèmes d'automne sur... vous l'avez déjà deviné... le début de l'automne

Le thermomètre a chuté drastiquement. Il fait froid, il fait gris, c'est le début de l'automne. Officiellement, il commence le 22 septembre, mais déjà, on a envie d'allumer un feu de bois (une bougie si on n'a pas de cheminée) et on a envie de s'emmitouffler dans une couverture en cachemire (en laine si on est pauvre) et regarder les feuilles mortes tomber des arbres (scroller sur Instagram si on donne sur une cour intérieure sans végétation).