Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont en couple

Ce nouveau couple à Hollywood va vous choquer (ou vous décevoir)

Aussi improbable que cela puisse paraître, l'une des Kardashian-Jenner est en couple avec Timothée Chalamet.

Si vous pensiez que le retour du couple Camila Cabello et Shawn Mendes était le potin de la semaine, c'est mal connaître nos chers people qui ne manquent jamais une occasion de nous surprendre. Alors que des rumeurs les disaient en couple depuis plusieurs semaines, c'est finalement Entertainment Tonight qui a confirmé l'information le soir du 17 avril: Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont bel et bien en couple. Oui, vous avez bien lu. Désolée (vraiment).

En effet, selon une source exclusive (coucou Kris Jenner!), la cadette du clan Kardashian aurait retrouvé l'amour dans les bras de l'acteur franco-américain de 27 ans. Néanmoins, toujours selon cette source, cette relation n'a «rien de sérieux pour le moment». Kylie apprécierait simplement batifoler avec Timothée.

Quant à savoir pourquoi les deux tourtereaux ne se sont pas rendus à Coachella ensemble, il semblerait que Kylie «préfère garder leur relation privée pour le moment et profiter du festival avec ses amis.» Autrement dit, elle essaie d'éviter les drama, à l'instar de sa sœur, Kendall Jenner, devenue la cible des internautes après s'être affichée à plusieurs reprises aux bras du chanteur Bad Bunny.

Sur le compte Instagram de l'acteur, la section des commentaires sous sa dernière publication donne un aperçu plutôt rapide de l'avis des internautes. Et ils nesont pas contents:

«Pas Kylie, frère 😭»

«Explique-toi maintenant!!!!»

«Cours Timmy, cours, s'il te plaît, ne sors pas avec elle 😭»

Si aucune des deux stars n'a confirmé l'information, le prochain week-end de Coachella pourrait réserver quelques surprises... (sia)

