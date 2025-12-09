Le «Star Academy Tour» sera de retour en 2026 avec un nouveau show spectaculaire. image: tf1

La tournée de la Star Ac' ajoute deux dates en Romandie

Avis aux inconditionnels de la Star Academy! Le Summer Tour 2026 du plus célèbre télécrochet de France se tiendra dans pas moins de trois différentes villes de Suisse romande l'an prochain.

Véritable succès populaire cet été, le spectacle de la Star Academy a déjà prévu de rempiler avec de nouveaux élèves et une nouvelle tournée en 2026. L'occasion pour le public de «revivre» l’émission et d'observer les académiciens chanter et danser en vrai, dans un joyeux mélange de chansons, chorégraphies, mises en scène et jeux de lumière.

Après une première date à l'Arena de Genève, le 13 mai 2026, deux nouvelles étapes viennent tout juste de s'ajouter au calendrier du «Summer Tour» de la Star Ac'.

La première se tiendra du côté de Fribourg, le samedi 27 juin, au cœur du Bellarena Indoor Festival. Outre la nouvelle fournée d'élèves de cette saison, la soirée sera complétée par la présence de l'artiste suisse Sophie de Quay et d'Antony Trice, révélé au grand public grâce à ses passages dans The Voice.

Le festival inclut également dans son programme MIKA, le 24 juin, ainsi que Soprano, le 25 juin. La soirée du 26 juin sera révélée plus tard. Pour les amateurs, la billetterie a d'ores et déjà ouvert ce lundi 8 décembre sur Ticketmaster et le site officiel de Bellarena.

Sion

Puis c'est en Valais, le 18 juillet, pour le festival Sion sous les étoiles, que les Suisses auront l'occasion de découvrir toute l'ampleur du talent des élèves de la Star Ac. La 11e édition comprendra une jolie brochette d'artistes francophones parmi lesquels Julien Doré, Gims, Vitaa, Christophe Maé, Superbus ou encore Marine.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site du festival. Des tarifs «earlybird» sont en cours jusqu'au 14 décembre.

Quant au casting définitif qui se produira l'été prochain, il sera connu incessamment sous peu: les élèves sélectionnés pour la tournée doivent être choisis cette semaine. A voir Léa, la candidate suisse, décrochera sa place dans la troupe. (mbr)