La Star Academy tient déjà sa révélation (et elle est Suissesse)
Elle fait à peine ses premiers pas sur scène qu'elle brille déjà: la Suissesse Léa, candidate domiciliée non loin de Bienne (Be), a déjà conquis le cœur du public et remporté le suffrage de certains de ses professeurs. Et pour cause: ce samedi, lors du prime, elle a offert une prestation phénoménale qui lui a fait manquer de peu la «battle du top 3», ce qui lui aurait permis de s'assurer une immunité d’une semaine.
Bien plus que cela, elle a déployé sa voix de façon convaincante sur quatre titres: Le sens de la vie de Tal, I Will Survive de Gloria Gaynor, Et bam de Mentissa et Tourner la tête d’Amel Bent.
La Suissesse a impressionné par la qualité technique de sa voix, à tel point que les réseaux se sont enflammés de commentaires et mèmes élogieux. «Elle va aller très loin», assure par exemple un internaute, ou encore: «elle n'a pas besoin de la Star Academy: c'est déjà une star». Charisme, voix profonde, envolées stables, et mêmes talents pour la danse: Léa confirme déjà son aura de star.
Si vous n'étiez pas devant vos écrans, ou si vous ne comptez pas appuyer sur le bouton replay, voici quelques extraits pour vous faire votre propre idée:
Léa sur I will survive👇
Léa et Amel Bent 👇
Léa, qui a momentanément mis de côté son job d'assistante médicale pour intégrer le fameux château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys, a également suscité de fortes émotions dans le cœur de ses professeurs.
Mais c'est surtout son interprétation de Et Bam qui a mis tout le monde d'accord. Léa a même réussi à mettre les larmes aux yeux à sa maman, à sa professeure d’expression scénique Marlène Schaff, à certains de ses collègues... et elle a même réussi à toucher Nikos.
Léa sur Et Bam 👇
Léa sur « Et Bam » m’a eu j’avoue#StarAcademy pic.twitter.com/bLCjSpubzk— chachouu 🍉 (@chachouuxuxu) October 25, 2025
Léa sur et bam en face à face avec sa maman #StarAcademy pic.twitter.com/9i2gl0PDwv— L (@sweetener183) October 25, 2025
On se réjouit déjà du prime de la semaine prochaine pour voir son évolution. En attendant, on vous laisse avec un florilège de réactions sur la Toile:
Non mais pardon, Léa elle a éteint tout le monde ce soir. C’était incroyable. Quel charisme. Quelle aisance. Quelle voix. Que d’émotions. Une star est née. #StarAcademy pic.twitter.com/NqBjiKLLQY— unique ☆ (@KEY9481) October 25, 2025
j’espère qu’on est tous d’accord pour dire que les stars de la saison sont ambre sarah et léa #StarAcademy pic.twitter.com/q0kuDZiFPs— chia (@chiarazbto) October 25, 2025
Léa n’est pas la meilleure vocalement mais c’est peut-être la plus complète pour l’instant car elle assure en danse et surtout en interprétation c’est celle qui transmet le plus d’émotion. Je la trouve moins scolaire que les autres. #StarAcademy pic.twitter.com/jtdtNubNmd— bloodyStan (@ClosTilde77428) October 26, 2025
Lea n as absolument pas besoin de la STAR académie.— Romain Rom2️⃣ (@rom2_romain) October 25, 2025
C deja 1 STAR.
Bordel le talent!!!#StarAcademy2025 #StarAcademy pic.twitter.com/nvI6PrCnxg
STAR ACADEMY ⭐️ :— Sphator CR 🏴☠️ (@Christophe5534) October 25, 2025
Léa.. Tu m as Tuer.. 😰👏 Géante... ⚡️@StarAcademyTF1 #StarAcademy pic.twitter.com/FyzOJv01ak
réveillez vous sur lea maintenant !!! elle a tout pour aller très loin dans l’aventure #StarAcademy pic.twitter.com/1oGcBmLoLU— axel ✧💋 (@aaxels_) October 25, 2025
On en parle du charisme et de l’aisance de Léa sur scène ? Une vraie star #StarAcademy— sanah💋🌼 (@staracera_) October 25, 2025
Léa c’est du tout droit, entre ses prises de paroles hyper fluides qui ont l’air sans stresse et le chant PLUS que gérer ALLOOONSSYY #staracademy pic.twitter.com/dYbszXIS7a— taylover ⸆⸉ (@cowboylikelovee) October 25, 2025
LÉA ELLE MOTHER TELLEMENT#StarAcademy pic.twitter.com/7jCEi646j5— 🌧️ liv (Star Academy era) (@FrenchFrikandel) October 25, 2025
(jod)