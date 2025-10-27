pluie modérée
Léa, la Suissesse, brille à la Star Academy: «Elle ira loin»

«Elle va aller très loin»: la Suisse brille déjà à la Star Academy
Léa a offert un prime de qualité. image: tf1 x watson x twitter

La Star Academy tient déjà sa révélation (et elle est Suissesse)

Léa, la Suissesse de la Star Academy, a réussi à arracher des larmes au public, ainsi qu'à ses professeurs, lors du prime de samedi diffusé sur TF1, durant lequel elle s'est illustrée sur quatre titres.
27.10.2025, 12:0027.10.2025, 12:13
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Elle fait à peine ses premiers pas sur scène qu'elle brille déjà: la Suissesse Léa, candidate domiciliée non loin de Bienne (Be), a déjà conquis le cœur du public et remporté le suffrage de certains de ses professeurs. Et pour cause: ce samedi, lors du prime, elle a offert une prestation phénoménale qui lui a fait manquer de peu la «battle du top 3», ce qui lui aurait permis de s'assurer une immunité d’une semaine.

Bien plus que cela, elle a déployé sa voix de façon convaincante sur quatre titres: Le sens de la vie de Tal, I Will Survive de Gloria Gaynor, Et bam de Mentissa et Tourner la tête d’Amel Bent.

Pourquoi la Suissesse de la Star Academy garde son domicile secret

La Suissesse a impressionné par la qualité technique de sa voix, à tel point que les réseaux se sont enflammés de commentaires et mèmes élogieux. «Elle va aller très loin», assure par exemple un internaute, ou encore: «elle n'a pas besoin de la Star Academy: c'est déjà une star». Charisme, voix profonde, envolées stables, et mêmes talents pour la danse: Léa confirme déjà son aura de star.

Si vous n'étiez pas devant vos écrans, ou si vous ne comptez pas appuyer sur le bouton replay, voici quelques extraits pour vous faire votre propre idée:

Léa sur I will survive👇

Vidéo: instagram

Léa et Amel Bent 👇

Vidéo: extern / rest

Léa, qui a momentanément mis de côté son job d'assistante médicale pour intégrer le fameux château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys, a également suscité de fortes émotions dans le cœur de ses professeurs.

Mais c'est surtout son interprétation de Et Bam qui a mis tout le monde d'accord. Léa a même réussi à mettre les larmes aux yeux à sa maman, à sa professeure d’expression scénique Marlène Schaff, à certains de ses collègues... et elle a même réussi à toucher Nikos.

Léa sur Et Bam 👇

Vidéo: extern / rest

On se réjouit déjà du prime de la semaine prochaine pour voir son évolution. En attendant, on vous laisse avec un florilège de réactions sur la Toile:

«Mais c'est pas possible cette voix, je me demande ce que les profs peuvent encore apprendre, cette saison est d'un haut niveau de dingue!!!!»
vu sur tiktok
Cette Suissesse participe à la Star Academy
«Si vous ne me la mettez pas minimum en tournée, allez tous nettoyer vos oreilles! Cette fille mérite même minimum demi-finale, ma belle, je l'aime trop»
vu sur tiktok
«Sa performance était phénoménale»
tikotk

(jod)

