Le Festival de Cannes ne s'est pas passé comme prévu pour cette VIP d'origine ukrainienne. image: instagram x dr

«Agressée»: ce mannequin porte plainte contre le Festival de Cannes

Un mannequin ukrainien a eu un échange musclé avec une agente du Festival de Cannes - la même qui s'est prise de bec avec plusieurs stars sur le tapis rouge. Les images ont fait le tour de la Toile. Elle a saisi la justice.

Vous vous souvenez de l'agente de sécurité qui avait adopté une méthode musclée pour faire avancer les stars sur le tapis rouge de Cannes?

Hé bien, l'histoire n'est pas terminée. Le mannequin ukrainien Sawa Pontyjska a annoncé jeudi 30 mai avoir porté plainte contre les organisateurs. La raison? Elle estime que la sécurité a fait preuve d'un usage de la force physique irraisonnable à son encontre.

Comme elle l'explique dans une petite vidéo postée sur son compte Instagram suivi par quelque 180 000 followers:

«J’ai toujours rêvé d’aller à Cannes, mais j’ai été choquée par la rudesse et l’utilisation de la force physique à mon encontre sur le tapis rouge»

Sa vidéo postée sur Insta 👇 Vidéo: instagram

Il faut dire que les images de celle qui est également présentatrice télé ont largement fait le tour de la Toile le 21 mai, en plein pendant le glamourissime événement consacré à l'excellence du cinéma.

Sur celles-ci, on peut l'apercevoir ceinturée par une agente de sécurité, laquelle l'empêche d’entrer dans le bâtiment en haut des marches. Il s'agit de la même videuse qui s'est embrouillée avec Kelly Rowland, l'actrice sud-coréenne Yoona, ou encore l'actrice dominicaine Massiel Taveras.

Le mannequin assure «n'avoir rien fait» pour mériter ce traitement, et a fourni sa version des faits à la BBC.

«J'ai eu peur»

Quand elle a été agrippée, le modèle raconte avoir tenté de se débattre à grand-peine, à tel point que les deux femmes ont failli toutes deux tomber.

Sawa Pontyjska aurait alors eu peur, et aurait tenté de redescendre les marches, avant d'être arrêtée par davantage de membres du personnel de sécurité.

«J'essayais de m'échapper de cette prise. Je suis descendue et j'ai commencé à m'enfuir dans les escaliers parce que c'était le seul chemin de retour»

La présentatrice télé a «toujours rêvé d'aller à Cannes». image: instagram

Elle aurait ensuite été emmenée à l'intérieur.

«L’agente de sécurité a essayé de me pousser à l’intérieur, pour que personne ne voie ce qu’elle était en train de me faire. Ensuite, elle m’a fait sortir par une porte dérobée»

L'Ukrainienne a annoncé avoir déposé plainte au tribunal judiciaire de Cannes, pour «agression physique et dommages psychologiques», relaie le Huffington Post. Elle estime en outre que sa réputation a été ternie, et réclame «100 000 euros (85 000 £) de dommages et intérêts».

Sawa Pontyjska aurait contacté les organisateurs pour réclamer des excuses, mais sa demande serait restée vaine. De son côté, la BBC a également tenté de contacter le festival pour un commentaire, mais n'a pas encore obtenu de réponse.

Sawa Pontyjska a saisi la justice. source: instagram

Sawa Pontyjska a posté l'entier de la scène sur ses réseaux 👇

Vidéo: twitter

Yoona avait été gentiment «guidée» au haut des marches.