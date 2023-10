Taylor Swift continue de battre des records. Image: dr/canva, montage: ana simoes

Taylor Swift a encore battu un record

La chanteuse bat tous les records, y compris les siens. Il y en a toutefois un qui lui résiste encore... Mais pour combien de temps? Suspens.

Pas une journée ne passe désormais sans que Taylor Swift ne fasse, d'une manière ou d'une autre, la une de la presse spécialisée. Et si on a fait le tour de sa vie sentimentale (pour l'instant), c'est une tout autre nouvelle qu'on vous apporte aujourd'hui. En effet, celle qui vient de battre le record de sa fortune personnelle est à nouveau au sommet, et de loin. Le 27 octobre, l'album 1989 Taylor's Version est entré dans l'histoire de Spotify en battant son propre record au passage. Explications.

Petit rappel historique

L'album 1989 est initialement sorti en 2014 et déjà là, l'opus est rapidement devenu le plus écouté de la plateforme de streaming. Pour 1989, Taylor Swift avait d'ailleurs remporté le prix de l'album de l'année et du meilleur album pop vocal aux Grammys 2016.

Blank Space est d'ailleurs son morceau le plus streamé avec au total 1 572 647 135 de lectures.

Fast forward, en 2023, Taylor sort la version ré-enregistrée de l'album, histoire de reprendre la main sur ses albums volés, le 27 octobre 2023. Et rebelote, 1989 Taylor's Version devient l'album le plus écouté de Spotify de l'année 2023. Mais ce n'est pas tout, puisque la chanteuse est également devenue l'artiste la plus écoutée en une seule journée de l'histoire de Spotify.

A l'heure où j'écris ces lignes, l'album a d'ailleurs dépassé le milliard de streams sur Spotify en trois jours.

20 nominations aux Billboard Music Awards

Oubliez donc la BieberFever (période pendant laquelle Justin Bieber dominait la pop culture), place à la SwiftFever. En plus de battre son record Spotify, la chanteuse a obtenu pas moins de 20 nominations aux Billboard Music Awards 2023 (BBMA) qui auront lieu en novembre. Si Swift détient déjà le record de l'artiste féminine dotée du plus grand nombre de BBMA de tous les temps avec 29 victoires, selon Forbes, elle pourrait dépasser Drake, qui a remporté 34 trophées.

Il faudra néanmoins patienter jusqu'au 19 novembre pour savoir si la chanteuse aura une nouvelle fois battu un autre record.

