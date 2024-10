Le documentaire Chris Brown: A History of Violence dresse un portrait peu reluisant de la star. Image: watson

Un documentaire fait de terribles révélations sur Chris Brown

Une jeune femme assure que le rappeur Chris Brown l'aurait agressée sexuellement sur un yacht appartenant à Sean «Diddy» Combs en 2020, révèle un documentaire sorti ce dimanche.

Le documentaire Chris Brown: A History of Violence diffusé ce dimanche 27 octobre aux Etats-Unis sur la chaine Discovery met en lumières de nouvelles révélations sur le sombre personnage qu'est Chris Brown.

En effet, déjà connu pour des faits de violences conjugales, ce qui lui a même valu d'être boycotté dans certains pays, le chanteur est le sujet de ce documentaire dans lequel de nouveaux témoignages viennent ternir un portrait déjà peu glorieux.

Un passage, particulièrement marquant, révèle une agression sexuelle que Chris Brown aurait supposément perpétrée sur une femme à bord d'un yacht amarré à l'extérieur du manoir de Sean «Diddy» Combs. Le vaisseau mentionné appartiendrait d'ailleurs au célèbre rappeur qui est en prison jusqu'à son procès.

Cette femme, témoignant de façon anonyme, a choisi de partager son histoire dans l'espoir de «faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé». Elle confie d'ailleurs avoir reçu des menaces de mort depuis la révélation de son identité.

Une soirée à Miami en 2020

Les événements se seraient déroulés en 2020 à Miami, où elle aurait été invitée par un ami sur le yacht de Diddy, actuellement incarcéré pour trafic sexuel. C'est là qu'elle aurait rencontré Chris Brown qui aurait entamé une conversation avec elle, et lui aurait tendu un verre.

Elle raconte que, dès ce moment, sa «mémoire est devenue floue». Elle se souvient seulement que le chanteur lui a tendu un second verre et qu'à partir de là, elle a commencé à se sentir «fatiguée et le corps lourd».

«Chris Brown est un musicien incroyable et talentueux, mais appelons les choses par leur nom: il agresse les femmes. Constamment, sans s'excuser» La victime anonyme

Elle poursuit en décrivant comment la star du RnB l'aurait ensuite emmenée dans une chambre, où elle explique avoir ressenti une intense sensation d'immobilité. Chris Brown, affirme-t-elle en larmes, aurait abusé d'elle malgré ses protestations.

Les avocats de l'artiste ont dénié l'ensemble de ces accusations dans le documentaire.

Il a menacé Rihanna de mort

Le documentaire s'attarde également sur les nombreuses autres allégations contre Chris Brown pour abus et agression sexuelle. A commencer par son arrestation en 2009 pour avoir agressé physiquement sa petite amie de l'époque, la chanteuse Rihanna. Le reportage révèle les détails du rapport d'incident vieux de 15 ans qui a valu à Chris Brown cinq ans de probation formelle, ainsi que des travaux d'intérêt général.

L'agression a eu lieu à bord d'une Lamborghini que Brown avait louée quelques jours avant. Ce soir-là, le couple assistait aux Grammy Awards. La soirée promettait une ambiance festive, mais le chanteur s'en serait violemment pris à sa compagne.

Juste avant cela, Rihanna l'avait confronté à une aventure extra-conjugale qu'elle avait découverte via un message provenant du téléphone de son petit copain. Alors que Chris Brown était au volant, celui-ci est allé jusqu'à menacer de mort sa compagne.

«Chris a essayé de la pousser hors de la voiture en ouvrant la porte et en la jetant dehors. Elle avait attaché sa ceinture de sécurité, donc ça n'a pas marché. Puis, il l'a frappée à l'œil. Il a continué à la frapper et sa bouche s'est remplie de sang»

Et:

«Chris conduisait, la frappant avec son poing droit alors qu'il conduisait avec sa main gauche. Cela a continué pendant plusieurs pâtés de maisons.»

La voix du narrateur dans le documentaire,

La chanteuse a alors simulé un appel à son assistante, espérant que le fait qu'elle soit au téléphone pourrait la protéger. Mais en vain:

«Maintenant, je vais vraiment te tuer» Chris Brown, à Rihanna.

«Il l'a alors étranglée si fort qu'elle a commencé à perdre connaissance.»

Rihanna a profité de l’arrêt du véhicule pour s'enfuir vers le poste de police le plus proche. Le cliché de son visage tuméfié a alors fait le tour du monde et a valu à Chris Brown de tomber en disgrâce.

On ignore encore si le documentaire Chris Brown: A History of Violence sera accessible sous nos latitudes prochainement.