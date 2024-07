A gauche, un screenshot de la vidéo en question. x/instagram

Maeva Ghennam s'est retrouvée nue à cause d'un problème de fesses

La bimbo a posté une vidéo d'elle sur Snapchat où elle est nue comme un ver. Selon elle, ce serait une bourde.

«Maeva Ghennam à poil, le retour». Ça pourrait être le titre d'un téléfilm sur W9. Celle qui compte 3,2 millions de followers sur Instagram a partagé, ce lundi 1ᵉʳ juillet, une vidéo d'elle sur Snapchat. La séquence la montre dans le plus simple appareil et selon la candidate de télé-réalité, elle l'aurait postée par inadvertance, genre: Oups! Mon doigt a ripé!» Eh oui, ça arrive à tout le monde.

L'épisode 1:

Elle a rapidement supprimé la vidéo, mais quand on a 2,4 millions d'abonnés sur Snapchat, les choses vont très vite. Des internautes l'ont enregistrée et l'ont postée sur X, du moins en partie. Comme la vidéo est très explicite (Maeva Ghennam est face à son téléphone et baisse son short), pour la voir, il faut cliquer sur des liens obscurs via Telegram ou autre. C'est presque plus difficile de voir la vidéo que d'acheter de la drogue sur le Dark Web.

«Je suis foutue, ma vie est foutue, mon honneur est foutu» Maeva Ghennam sur Instagram

Si Maeva Ghennam voulait admirer son corps nu, c'est parce qu'elle venait de sortir d'une opération de chirurgie esthétique durant laquelle elle s'est fait enlever des injections, car l'une de ses hanches était disproportionnée.

En larmes, elle a expliqué sur TikTok:

«Comme j'avais mis un produit interdit dans mes fesses, on m'a fait une ponction. J’avais une hanche plus grosse que l’autre. Donc j’ai dû enlever toutes les injections que j’avais ici, et maintenant, j’attends que la peau se rétracte pour que ce soit homogène. J’avais une hanche grosse et l’autre archi grosse»

On ne saura jamais si Maeva Ghennam l'a fait exprès pour faire parler d'elle ou si c'est véritablement un accident. Il faudra vivre avec comme le fait qu'on ne saura jamais si dans Titanic, Rose et Jack auraient pu tenir sur cette foutue porte à la fin du film ou comme le fait qu'on ne saura jamais si Amber Heard a bel et bien déféqué sur le lit de Johnny Depp. Tant que de questions sur le monde qui nous entoure et si peu de réponses.

Au-delà du fait que la bimbo se soit exhibé la salle de jeux à l'air, elle explique sur Instagram qu'elle est dans une démarche vers un retour au naturel.

«Je regrette les chirurgies que j'ai faites. Pendant des années, j'ai commis les pires erreurs en voulant m'éloigner de mon corps qui me complexait beaucoup pour aujourd'hui vouloir tout retirer, car je suis horrible. Mon corps est disproportionné.»

En mars dernier, Maeva Ghennam s'était rendue en Tunisie pour se faire dégonfler les lèvres, comme elle l'expliquait sur les réseaux sociaux. Une intervention qui consiste à injecter un produit qui dissout l’acide hyaluronique.

Il y a une tendance qui se dessine chez les célébrités depuis quelques années vers plus de naturel. Courtney Cox a affirmé avoir retiré toutes ses injections, les fessiers de Kim Kardashian et de sa sœur Khloé ont fondu et Blac Chyna a documenté étape par étape sa transformation pour ses 16 millions de fans sur Instagram. L'ex de Rob Kardashian a fait retirer ses implants mammaires et fessiers et s'être fait dissoudre ses précédentes injections de comblement du visage. Bizarrement, aucune de ces stars n'a malencontreusement posté ses fesses après être passée sur le billard. Quel talent.

