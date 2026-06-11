Tous les détails croustillants à retenir du match des Knicks

Entre les rivalités et les tenues affriolantes, le match 4 des Knicks n'a pas manqué de donner matière à potins, ce 10 juin. reuters/watson

Tous les détails croustillants du match des Knicks

Parterre de célébrités, drames tout juste évités, sacs Birkin personnalisés et couples assortis... Voici tous les potins sur lesquels les riches et célèbres spectateurs ont pu échanger, entre deux points, lors du match 4 des finales de la NBA qui opposait les Knicks aux Spurs au Madison Square Garden, ce mercredi.

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Le spectacle ne s'est pas cantonné au terrain lors du match 4 qui opposait les Knicks de New York aux Spurs de San Antonio, cette nuit, dans la Big Apple. Pas faute pour le groupe de hip-hop new-yorkais Wu-Tang Clan d'avoir assuré efficacement le show de la mi-temps et aux Knicks d'avoir livré une solide performance à domicile, au terme d'un match étouffant et indécis jusqu'au bout. Ce sont surtout les spectateurs en gradins, parmi lesquels Taylor Swift, Timothée Chalamet, Adam Sandler, Ben Stiller ou encore Spike Lee qui ont donné du grain à moudre à la presse people.

On a frôlé le drame

Autant dire qu'une catastrophe aurait pu survenir bien avant le lancement des hostilités sportives: comme les internautes et les médias n'ont pas tardé à le remarquer, Taylor Swift, accompagnée de deux des trois sœurs Haim, était assise non loin de son ennemi juré. Nous avons nommé... Scooter Braun.

Scooter Braun et Sydney Sweeney, en haut, étaient assis à quelques mètres de Taylor. capture 'écran: entertainment weekly

Le magnat de la musique était lui-même installé quelques rangées plus haut, aux côtés de sa petite amie, Sydney Sweeney.

Pour rappel, le différend légendaire entre la reine de la pop et le tout-puissant producteur a démarré en 2019, lorsque ce dernier a acquis les droits de ses six premiers albums auprès de son ancien label, Big Machine Records, sans son consentement. Après quoi, Taylor Swift l'avait pris à partie dans un message cinglant sur Tumblr, l'accusant de l'avoir harcelée pendant des années par l'intermédiaire d'anciens clients célèbres, comme Justin Bieber et Kanye West.

Interrogé tout récemment dans un podcast sur cette querelle de longue date, Scooter Braun a tenté de calmer le jeu. «Je ne connais pas Taylor Swift. Je crois l'avoir rencontrée trois fois dans ma vie», a-t-il insisté. «Je n'ai jamais eu de conversation sérieuse avec elle. Je ne comprendrai jamais vraiment cette situation, même aujourd'hui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde.»

C'était moins une. image: x

Selon Scooter Braun, leurs interactions se sont limitées à une conversation lors d'une soirée privée. «Les gens sont généralement surpris d'apprendre que je ne la connais pas, que je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec elle et que je ne l'ai jamais vraiment connue», a-t-il conclu. On dira que c'est sa version. En tout cas, ils n'ont pas profité de cette réunion impromptue pour se serrer dans les bras.

Tenues et Birkin personnalisés

Heureusement, d'autres duos se trouvaient, pour leur part, sur la même longueur d'onde. C'est le cas de Timothée Chalamet, fanatique et fidèle des Knicks, et de sa compagne, Kylie Jenner, qui ont opté pour des tenues similaires. Le duo, qui n'en est pas à son premier coup d'éclat vestimentaire commun, abordait des jeans Chrome Hearts personnalisés.

Outre leurs jeans, tous deux avaient opté pour un haut blanc et une veste assortie. Imagn Images

Avis aux couples qui envisageraient de recréer ce moment de mode: selon Page Six, des modèles similaires peuvent coûter jusqu'à 18 000 dollars (pièce) sur le marché de la revente.

Remarquez, ce n'était de loin pas la pièce de mode la plus chère qu'on a pu apercevoir au bord du terrain de basket. Selon Erica Jackowitz, fondatrice de l'agence de luxe Rêve Travel Club, dans Page Six, des ultra-riches sont prêts à débourser des sommes délirantes (jusqu'à un demi-million de dollars) pour assister à un match important comme celui d'hier soir. Et, une fois sur place, les stylistes sont évidemment de la partie.

En effet, contrairement à d'autres équipes de basket, où tous les supporters arborent un maillot aux couleurs de leur team, le Madison Square Garden et les Knicks fonctionnent différemment. Le code vestimentaire tacite? «Knicks Couture». Les spectateurs sont chaleureusement enjoints à faire étalage de leurs sacs à main Birkin personnalisés, de bijoux de haute joaillerie en hommage au basket et de pièces haute couture aux couleurs de l'équipe new-yorkaise.

Par exemple... Le sac Birkin «bleu Knicks» de Kylie Jenner. getty

La marque de joaillerie Ashna Mehta propose plusieurs accessoires liés au basketball, dont ces boucles d'oreilles en forme de panier à 63 000 dollars. image: ashna mehta

Etant donné que la caméra tourne pendant trois heures d’affilée et montre «dans leur intégralité» les tenues des riches supporters ayant eu l'insigne honneur (ou la chance) d’avoir décroché des places au bord du terrain, ces matchs de finals sont «l’un des podiums les plus regardés au monde en ce moment», note à juste titre Erica Jackowitz.

«Aucun autre défilé au monde n’a été autant scruté que les places au bord du terrain des Knicks» Erica Jackowitz, fondatrice de l'agence de luxe Rêve Travel Club, dans Page Six

«Citez-moi un autre podium qui soit comparable ou qui bénéficie d’une telle visibilité? Je n’en connais certainement pas moi-même», s'interroge la spécialiste.

Jordyn Woods, fiancée au joueur vedette Karl-Anthony Towns, porte souvent des pièces de haute couture au bord du terrain. Instagram/@jordynwoods

Alors qu'il reste au moins deux matchs encore à disputer, des clients se renseigneraient déjà sur la possibilité de commander des bijoux sur mesure pour commémorer une éventuelle victoire des Knicks en championnat. La promesse d'autres grands moments de mode... et de drames potentiels aux abords du terrain. On se réjouit.

Vidéo: watson