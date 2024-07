Vidéo: watson

Harry Styles vit la «dolce vita» en Italie

Le chanteur Harry Styles semble avoir quitté la grisaille londonienne pour la douceur de Rome, comme en témoignent de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux.

C'est l'été et les stars affectionnent particulièrement l'Italie comme destination de vacances. On a notamment pu croiser Jennifer Lopez (sans Ben Affleck) sur la côte amalfitaine, ou encore le mannequin Heidi Klum et sa fille, qui se dorent la brioche en Sardaigne.

Quant à Harry Styles, son cœur va à l'Italie depuis plusieurs années. L'été passé, le chanteur avait jeté son dévolu sur un sublime hameau rustique nommé Civita di Bagnoregio, situé à 140 km de Rome, dans lequel il aurait investi.

Si vous vous demandez où habite Harry Style, c'est ici, à Civita di Bagnoregio. Image: wiki

Jogging et shopping

Cette année, c'est bien dans la capitale que Harry fait sa petite vie, comme en témoignent de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme de 30 ans a récemment été aperçu au célèbre marché aux puces de Porta Portese, dans le quartier de Trastevere, avec une bouteille d'eau, des lunettes de soleil et des écouteurs. Il semblait très heureux de gambader à travers les stands de vieilles chaussures.

On a pu aussi l'apercevoir en train de faire son jogging dans le centre historique (imaginez le choc pour ses fans potentiels sur place!), faire ses courses, ou encore traîner avec son ami de longue date Alessandro Michele, l'ancien directeur créatif de Gucci, aujourd'hui chez Valentino.

Les rumeurs racontent que l'ancien membre des One Direction aurait choisi la douceur italienne afin de se remettre de sa séparation d'avec l'actrice et fashionista canadienne Taylor Russell, avec qui il a rompu en mai dernier.

Getty Images North America

On le comprend, on ferait bien pareil. (sbo)