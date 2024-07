Quand Jeff passe, la compagnie s'éclate. image: getty /shutterstock/x/ montage

Voilà avec qui Jeff Bezos s'éclate sur son yacht

La semaine passée, Jeff Bezos et sa sculpturale fiancée ont reçu des «beautiful people» sur leur yacht, qui a jeté l'ancre dans la mer Egée, au large de la Grèce. Au menu, pas de chichis (ou presque): jetskis, hélicos, et mini-bikinis.

Il y a ceux qui passent leurs vacances au camping du coin, ou qui sautent derrière le volant d'un énorme camping-car sur les routes de l'inconnu. Et il y a les autres, qui sortent leurs gros joujoux pour passer du bon temps dans un décor paradisiaque. Ces autres, dans le cas de cet article, ce sont le clan Bezos, et une petite partie de la tribu Kardashian.

Le richissime fondateur d'Amazon âgé de 60 ans a en effet été aperçu au large de la Grèce aux côtés de sa flamboyante fiancée Lauren Sánchez, 54 ans. Le power couple est visiblement en train de vivre sa meilleure vie en bonne compagnie, notamment avec Kim Kardashian, Kendall Jenner, et le chanteur portoricain de 30 ans, Bad Bunny, rapportent TMZ et PageSix.

Tout ce petit monde a décidé de se la jouer écolo, en faisant yacht commun. Quelle collégialité! Pour compenser ce bilan carbone bien trop respecté, la compagnie s'est adonnée à des sports aquatiques de premier choix, en sortant les jetskis.

Comme nous le rappelle le média People, le yacht de Bezos, le Koru, long de 127 mètres, aurait coûté 500 millions de dollars et serait le plus grand voilier du monde avec trois mâts et plusieurs ponts. Il peut également accueillir un certain nombre de petits bateaux, comme des jetskis, pour des excursions en mer.

Vue aérienne du Koru. Voilà qui donne envie d'organiser des goûters entre voisins.

Jeff et Lauren invitent régulièrement des «people» riches et célèbres sur leur confortable vaisseau. Ils ont même récemment reçu l'ex de la journaliste, Tony Gonzalez, et sa femme October.

Course de jet skis

La journaliste-aka-pilote-d'hélicoptère Lauren Sánchez, qui adore l'action, a été aperçue en train de fendre les vagues, dans un «itsi bitsi- mini-bikini» tout doré.

Petit zoom 👇 Pourquoi cacher son bikini-body sous un vilain gilet de sauvetage? source: x via tmz

source: source: x via tmz

De son côté, Kim a également joué les sirènes en bikini métallique, et a partagé son siège - et des millions de selfies - avec une amie.

source: x via tmz

La future Madame Bezos et Kim Kardashian partagent une amitié de longue date, explique le média Holà. Loren a même assisté à l'anniversaire de l'influenceuse. Les deux clans sont régulièrement repérés à des événements communs.

Comme ici, en 2023 à Los Angeles, lors du Renaissance show de Beyoncé.

De leur côté, Kendall et Bad Bunny, qui trainent suspicieusement souvent ensemble depuis le Met Gala, ont partagé un joyeux repas de famille à Spetses, l'une des îles grecques.

Kendall a bien fait de prendre le temps de souffler, après une soirée très remplie au Louvre, lors d'une visite privatisée, quelques semaines seulement après ses vacances é-pui-santes en Espagne avec sa soeur Kylie.

Kendall et Kylie ont tout donné à Majorque. source: instagram

Khloé Kardashian fête ses 40 ans

Le clan Kardashian a cependant été rappelé à ses «devoirs» (décidément), et s'est téléporté envolé pour célébrer l'anniversaire de Khloé Kardashian, qui a eu lieu le samedi 29 juin.

La nouvellement quadragénaire (née le 27 juin 1984) avait organisé une petite «boom» (rien de bien compliqué) sur les thèmes «Western» et «Dolly Parton.» Il y avait même un taureau mécanique (la base).

Pour l'occasion, Khloé avait revêtu un corset en jean avec des strass, un jean découpé, un chapeau de cowboy et une «empilade» de colliers de diamants. Casual, quoi. Plusieurs célébrités se sont jointes à la fête, notamment les rappeurs Snoop Dogg, Warren G et Kurupt, qui se sont produits devant le petit public de chanceux.

source: instagram

Kourtney et Kim étaient là pour célébrer les 40 ans de leur soeur. Pas de jetlag à l'heure de la fiesta. source: instagram

source: instagram

Décidément, pour les riches et célèbres, l'été s'annonce bien rempli.