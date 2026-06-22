Dua Lipa était vêtue de Chanel pour dire «oui» à Callum Turner. image: instagram

Dua Lipa révèle enfin la pièce maîtresse de son mariage

Le mystère est levé. Après avoir partagé des clichés de ses premières tenues, la chanteuse a dévoilé la robe spectaculaire qu'elle portait pour sa cérémonie de mariage avec Callum Turner.

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Alors que les réseaux sociaux s'étaient enflammés pour sa tenue de cocktail dos nu, Dua Lipa vient de révéler la pièce maîtresse des festivités.

Pour la cérémonie principale de son mariage avec l'acteur Callum Turner en Sicile, la star a arboré une robe Chanel haute couture dotée d'un dos nu au sexy maîtrisé et d'une traîne de deux mètres de long. Cette création a été dessinée par le directeur artistique de la maison, Matthieu Blazy.

Confectionnée à la main au 31 rue Cambon à Paris, cette création a requis un travail d'orfèvre unique, associant le savoir-faire de la maison française et de ses maisons d'art partenaires. Si l'on en croit Vogue France, «la robe est brodée à la main de 480 000 perles par l'Atelier Montex, ornée de bijoux en trompe-l'œil nécessitant 1155 heures de travail à l'aiguille par Lesage, et soulignée de 25 000 plumes par Lemarié.»

Pour parfaire son allure, l'interprète de Be the one portait un voile orné de petites plumes délicates ainsi qu'une paire d'escarpins en satin blanc signés Massaro.

Des étapes successives

Cette révélation marque le point d'orgue d'une trajectoire de mariage célébrée en plusieurs étapes. Le couple a d'abord officialisé son union plus tôt ce mois-ci lors d'un mariage civil intime à l'Old Marylebone Town Hall de Londres.

Pour cette occasion, Dua Lipa portait un tailleur immaculé Schiaparelli, inspiré de celui de Bianca Jagger en 1971. Le week-end suivant, les festivités se sont déplacées en Sicile, débutant par un cocktail de bienvenue où la chanteuse s'était affichée dans une robe Bottega Veneta en cuir Intrecciato avec une jupe à franges blanches, avant de revêtir sa spectaculaire robe de cérémonie Chanel.

On vous laisse avec les dernières images du mariage. Et oui, sur ces clichés, tout le monde est jeune, beau, et insouciant, et ça fait du bien à voir.

Image: instagram

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(jod)