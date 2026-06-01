Dua Lipa et Callum Turner se sont mariés en secret à Londres. image: @addictionlipa/x

Pourquoi ce couple de stars s'est marié dans la plus totale discrétion

La superstar de la pop britannique Dua Lipa et son compagnon, l'acteur Callum Turner, se sont dit «oui» ce week-end lors d'une cérémonie civile en toute intimité à Londres, en présence d'une poignée d'amis et de membres de leurs familles.

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C'est en tout, tout, touuuuut petit comité que l'une des chanteuses les plus célèbres du monde, 29 ans, et l'acteur hollywoodien pressenti pour incarner le prochain James Bond, 35 ans, se sont officiellement unis ce dimanche, à la mairie d'Old Marylebone, le bureau d'état civil londonien prisé des célébrités (Paul McCartney et Liam Gallagher s'y sont tous deux mariés à deux reprises).

Selon The Sun, seuls huit amis et membres de la famille (sans oublier un ou deux photographes soigneusement sélectionnés), se tenaient de part et d'autre des escaliers pour bombarder les jeunes mariés de photos, confettis, pétales de fleurs et «hourras», tandis que le couple se hissait dans un taxi noir pour vivre leur nouvelle vie à deux, à la sortie de la cérémonie express.

«Il y avait sa mère, sa grand-mère, pas beaucoup d'invités, peut-être sept ou huit personnes. Tout s'est passé très vite. Entré et sorti, travail terminé» Un employé du bureau d'état civil, au Sun, au terme de cette cérémonie d'une quarantaine de minutes

La chanteuse rayonnait d'élégance dans un tailleur-jupe Schiaparelli sur mesure, agrémenté de gants blancs, d'un collier Bulgari et d'un chapeau blanc à larges bords, créé par le chapelier Stephen Jones. Le tout agrémenté des indispensables escarpins Louboutin à semelles rouges. Quant au marié, il avait opté pour un style classique avec un costume croisé bleu marine Ferragamo, assorti à sa chemise et sa cravate.

La vidéo est courte, mais qu'est-ce qu'ils sont chouuuus💕 Vidéo: watson

Rassurez-vous, ce mariage civil aussi rapide que discret relevait de l'abuse-bouche avant la véritable fête. Et celle-ci s'annonce aussi grandiose que somptueuse.

Somptueux mariage en vue

Désormais légalement mariés, les tourtereaux sont libres de peaufiner les ultimes préparatifs de leur «vrai» mariage, qui se tiendra en Sicile, non loin de Palerme, dans une villa du XVIIe siècle, la Villa Valguarnera. Des personnalités du showbiz comme les chanteuses Charli XCX et Tove Lo, qui s'étaleront de jeudi à samedi, sont attendues. Simon Porte Jacquemus, le créateur de génie derrière la marque Jacquemus, et qui aurait créé au moins une des robes de la mariée, devrait également faire partie des convives.

De même que Donatella Versace, dont on s'attend à ce qu'elle conçoive la robe «principale»: étant donné que Dua Lipa s'est envolée vers l'Italie il y a peu pour rencontrer la créatrice et finaliser les détails, de nombreux proches sont persuadés que la jeune femme portera une robe Atelier Versace sur mesure le jour J.

L'ancien hôtel de ville de Marylebone, dans le centre de Londres, est un lieu de prédilection des célébrités. image: @addictionlipa/x

«Ce sera le mariage le plus cool et le plus glamour qui soit. Dua et Callum sont tous les deux très enthousiastes et se sont beaucoup impliqués dans l'organisation. Ils veulent que ce soit épique» Une source proche du mariage, au Daily Mail

En tout cas, le couple n'a reculé devant aucune dépense. A en croire des initiés dans le Daily Mail, les jeunes mariés auraient également réservé un étage entier de suites au luxueux hôtel Villa Igiea, avec vue imprenable sur la mer Tyrrhénienne.

L'hôtel est apparu dans la seconde saison de la série à succès White Lotus. Universal Images Group Editorial

«Ils ont loué plusieurs immenses salles pour ce grand événement multispectacle», note une source dans le tabloïd britannique. Il se murmure notamment, selon The Sun, qu'Elton John, avec lequel Dua a collaboré sur le titre «Cold Heart» en 2021, se produise sur scène.

A ce stade, une chose est sûre: on trépigne déjà d'impatience à la perspective des fuites des prières photos des festivités, qui s'annoncent d'ores et déjà comme le «mariage de l'année dans le showbiz». (mbr)

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