People

«Je suis une bête poilue!» Cette actrice se rase tous les deux jours

Eva Mendes, 49 ans, a partagé son secret de beauté ultime pour avoir une peau parfaite. Elle a également parlé sans gêne de sa pilosité.

Plus de «Divertissement»

Sur Instagram, Eva Mendes a partagé sa séance de soin au très chic spa Beauty Villa Vergara à Beverly Hills, en Californie. Une vidéo qui a suscité de nombreuses questions de la part de ses abonnés et auxquelles l'actrice a répondu.

«Je suis une bête poilue!»

Connue pour son authenticité et sa transparence, l'actrice américaine d'origine cubaine s'est laissée aller à quelques révélations, notamment sur la fréquence de ses séances de dermaplaning. Elle a notamment précisé qu'au vu de ses origines latines, son niveau de pilosité est plutôt élevé.

Qui rêve d'être à sa place? Vidéo: instagram

Le dermaplaning c'est quoi? Il s'agit d'un traitement pendant lequel une petite lame de rasoir est passée sur votre visage afin d'éliminer peau morte, duvet et imperfection. La technique est indolore si réalisée par des professionnels. Sinon, gare aux coupures!

«Mon Papi cubain est un ours et je suis sa mini-lui. Je suis poilue, donc j'ai besoin de le faire un jour sur deux!» Eva Mendes sur Instagram

Mais pourquoi diable fait-elle cela? Et bien l'actrice a partagé son astuce: «Le maquillage et la crème hydratante s'appliquent beaucoup plus facilement.» Et ce n'est pas faux, le dermaplaning permet en effet de stimuler la production de collagène de la peau, la rendant donc plus souple. De plus, enlever la peau morte apporte un nouvel éclat ainsi qu'une nouvelle texture. On en a jamais assez quand on est une star d'Hollywood!

En revanche, passer un scalpel sur la peau, ça peut couper! Et il convient de ne pas oublier que le duvet de poil que nous avons sur l'épiderme sert d'abord de couche de protection. Alors gare aux abus.

En parlant de visage... et d'abus: People Une candidate de télé-réalité genevoise défigurée à cause d'injections

En ce qui concerne Eva Mendes, elle a qualifié sa séance de soin, accompagnée d'une pédicure, de «paradisiaque». Et au vu des images, on veut bien la croire. (sia)

Si vous aimez les People:

Kim Kardashian nous fait visiter son manoir

Vidéo: watson

Et juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: