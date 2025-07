La version MCU des 4 Fantastiques est un délicieux retour dans les années 1960. Image: Marvel

Le nouveau Marvel est fantastique

Ce blockbuster super-héroïque de l'été débarque sur les écrans. Après Superman, place aux 4 Fantastiques: Premiers Pas.

Après les dinosaures de Jurassic World: Renaissance, Superman sorti le 8 juillet marque la saison des blockbusters. Une réappropriation du mythe, plus colorée, plus familiale, et surtout plus fidèle au matériau d’origine: le comic book.

Dans la même veine, Les 4 Fantastiques: Premiers Pas suit un chemin similaire avec sa sortie ce mercredi 23 juillet. Le film s’éloigne des tentatives précédentes d’ancrage dans un contexte réaliste, comme celles des 4 Fantastiques (2005) et de sa suite Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent (2007), dont on retrouve d’ailleurs ici les mêmes antagonistes. Quant au reboot de 2015 produit par la 20th Century Fox, mieux vaut l’oublier: cette relecture était si sombre que visiblement personne ne l'a vu, ce qui explique en partie son échec au box-office.

Ainsi, «la première famille Marvel» fait son grand retour sur grand écran 20 ans après leur première adaptation au cinéma et marque leurs premiers pas officiels dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Créés en 1961 par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby — soit une année avant Spider-Man, Thor ou encore Hulk — Les 4 Fantastiques étaient les grands absents de l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent.

Une nouvelle porte d'entrée à l'univers Marvel

Pourtant, ce 36ᵉ film du MCU ne vous demandera aucunement de raccrocher les wagons de cet univers connecté depuis une quinzaine d'années. Il constitue même une excellente porte d’entrée, puisqu’il se suffit à lui-même et se déroule dans un monde alternatif au nôtre. Sur Terre-823, l’esthétique est résolument tournée vers le rétro-futurisme: le présent correspond aux années 1960, mais avec une technologie bien plus avancée.

Les problèmes se résolvent en famille. Image: Marvel

Dans ce New York délicieusement rétro, les Avengers n’existent pas. Les gardiens du monde sont une famille singulière composée de Reed Richards (Pedro Pascal) et de sa femme Sue Storm (Vanessa Kirby), de Johnny Storm (Joseph Quinn), le frère de Sue, ainsi que de Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), le meilleur ami de Reed. Ces quatre éminents scientifiques et astronautes ont acquis leurs pouvoirs à la suite d’une mission spatiale, après avoir été exposés à une forte dose de rayons cosmiques. Ils deviennent alors respectivement l'Homme Elastique, la Femme Invisible, la Torche Humaine et la Chose.

Le film a l’intelligence de condenser l’histoire des origines dans un prologue, évitant ainsi de nous resservir un récit déjà vu dans les précédentes adaptations. Tout semble aller pour le mieux pour les 4 Fantastiques: le monde est en paix, et le couple formé par Reed et Sue attend un heureux événement. Jusqu’au jour où Shalla-Bal, la Surfeuse d’Argent (Julia Garner), débarque sur Terre avec une terrible nouvelle: Galactus, le dévoreur de mondes (Ralph Ineson), s’apprête à faire de notre planète son prochain repas.

Galactus (Ralph Ineson), une entité cosmique emblématique de l'univers Marvel. Image: Marvel

Les Indestructibles

Il y a, dans Les 4 Fantastiques: Premiers Pas, une énergie qui n’est pas sans rappeler celle des Indestructibles (2004) de Pixar. Une filiation logique, puisque le film d’animation s’inspirait lui-même de la bande dessinée Marvel pour y dépeindre sa propre fresque familiale. On retrouve ici la même architecture moderniste, influencée par les années 1960. Chaque détail, chaque choix esthétique est un véritable régal: du générique (qui rappelle le travail du graphiste Saul Bass) aux costumes et au mobilier, tout respire un âge d’or révolu. Et pourtant, tout est magnifiquement ressuscité.



Quant au casting, comme très souvent chez Marvel, il s’avère être une véritable réussite. Pedro Pascal (The Last of Us) porte le poids de la paternité et des responsabilités avec le flegme qu’on lui connaît; Vanessa Kirby (The Crown) est à la fois inspirante et puissante dans le rôle de Sue Storm. Joseph Quinn (Stranger Things) incarne une Torche Humaine nettement plus supportable que celle, un brin arrogante, campée par Chris Evans en 2005. Quant à Ebon Moss-Bachrach (The Bear), il donne vie à La Chose avec justesse et humour, comme tout droit sortie d’une case de bande dessinée. Mention spéciale également au travail vocal du Britannique Ralph Ineson (Game of Thrones), qui prête sa voix à Galactus, rendant le dévoreur de planètes à la fois impérial et terrifiant.

La Chose (Ebon Moss-Bachrach) et le robot HERBIE, véritable mascotte du film Image: Marvel

Quant au choix de Pedro Pascal dans le rôle de Mr. Fantastique, il peut surprendre, d’autant que John Krasinski avait brièvement incarné le personnage dans l’un des univers du multivers présenté dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Pourtant, difficile d’imaginer quelqu’un d’autre pour endosser ce col roulé bleu tant il lui sied parfaitement.

La réponse à «la super-héros fatigue»

Après une série de films donc le succès était en déclin, il semblerait que la Maison des Idées ait repris du poil de la bête. Depuis Avengers: Endgame, point d’orgue du MCU en 2018, la plupart des films qui ont suivi se sont révélés être des déceptions au box-office pour Disney — à l’exception notable de Spider-Man: No Way Home (2021), Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2022) et Deadpool & Wolverine (2024).

Le film est vraiment fidèle aux BD dont il s'inspire et c'est tant mieux Image: Marvel

Après les 4 Fantastiques: Premiers Pas, devrait venir Spider-Man : Brand New Day en 2026, avant de lâcher à nouveau les chiens en 2027 avec Avengers: Doomsday. Ce blockbuster choral au casting XXL marquera notamment le retour très attendu de Robert Downey Jr., cette fois dans le rôle du Docteur Fatalis, l’un des ennemis emblématiques des comics Marvel.



À l’instar de Superman, qui cartonne actuellement au box-office pour avoir fait renaître de ses cendres l’univers DC au cinéma en embrassant pleinement ses origines issues du papier tramé, Les 4 Fantastiques: Premiers Pas prouve, lui aussi, qu’assumer ses racines n’a rien de ridicule. Au contraire, cela fonctionne à merveille sur grand écran et cela prouve qu'un film de super-héros porté par un univers authentique vaut mieux que dix productions génériques. Il semblerait que les studios aient enfin compris la leçon.

«Les 4 Fantastiques : Premiers Pas» sort au cinéma le 23 juillet. Durée: 114 minutes