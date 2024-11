Mais qu'est-ce que c'est que ce Pralinato géant que Kai Cenat tient dans ses mains? twitter

«On dirait un gode!» Snoop Dogg n'arrêtera pas de nous surprendre

Snoop Dogg a invité Kai Cenat chez lui en mode MTV Cribs. Après des «wow!» exagérés en découvrant la maison de la star, le streameur est resté scotché devant l'un des objets les plus impressionnants du rappeur: un joint. Mais pas n'importe quel joint.

Plus de «Divertissement»

Ce n'est pas parce que Donald Trump a été réélu président des Etats-Unis que le monde doit s'arrêter de tourner (et de rouler). Pas en voiture, on vous parle ici de marijuana et de joint aussi gros d'un gode. Celui que Snoop Dogg garde précieusement dans un sachet plastique pour ne pas qu'il sèche.

C'est lors d'une séquence entre le streameur américain Kai Cenat, 22 ans, et le rappeur californien, 53 ans, que l'énorme cône a été sorti de son emballage comme une paire de baskets de collection qu'on ne dissocie pas de sa boîte en carton. Snoop Dogg a offert une visite guidée façon MTV Cribs (pour les plus vieux d'entre vous) à Kai Cenat. Sauf qu'aujourd'hui les enfants, ce genre d'images ne passe plus à la télé, mais en live stream.

Après plusieurs «woooooooooowwww!» de Kai Cenat en visitant différentes pièces de la villa de la star, dont une salle de jeux, un casino, une pièce de tournage et un terrain de basket, on les voit dans le studio d'enregistrement du rappeur. Et là, Snoop Dogg, joint au bec, sort de son chapeau un splif surdimensionné au faciès étrange.

Jugez plutôt:

Vidéo: twitter

Si vous avez regardé la vidéo ci-dessus et que vous n'avez pas tout compris aux mots que les deux farfadets mâchouillent dans leurs bouches, on vous rassure, nous non plus. Heureusement que les médias américains sont là pour nous donner la traduction:

«Mec, c'est quoi ça?» Kai Cenat

«C'est ton cadeau de bienvenue» Snoop Dogg

Kai Cenat a fait quelques blagues sur l'aspect phallique du cône. Sur Twitter où la vidéo a été postée ce mardi 5 novembre, ça n'a pas manqué non plus:

«C'est ce qu'on appelle fumer des bites»

«RIP Kai»

«Imagine les hommes qui sont plus petits que ce joint»

«On dirait une soirée chez Diddy»

Fumer avec Snoop Dogg, c'est un sport. Certaines personnalités avouent ne pas pouvoir suivre le rythme, comme le rappelle le site Complex. Le rappeur LL Cool J, par exemple, a récemment plaisanté sur le fait qu'il ne pouvait pas s'adonner à cette activité avec son collègue. «Je n'essaie pas de fumer avec Snoop», a-t-il déclaré dans un récent épisode d'une émission de radio appelée Cruz Show. «Snoop ne va pas m'envoyer aux urgences.»

On ne sait pas si le streameur adolescent s'est remis de sa visite chez Snoop Dogg. Peut-être qu'il est toujours dans la stratosphère en train de flotter et de se voir en 3D. Une chose est sûre: merci à Kai Cenat de nous avoir fait découvrir ce bibelot qui trainait chez Snoop Dogg. C'est toujours enrichissant les streams chez les stars.

Snoop Dogg n'aura pas réussi l'épreuve de manger des escargots Vidéo: watson

La nature peut être effrayante, la preuve: