Snoop Dogg a craché sur une offre juteuse de OnlyFans

Snoop Dogg a-t-il vraiment été approché par la sulfureuse plateforme OnlyFans pour qu'il tombe la chemise - et bien plus - contre une petite fortune? Le rappeur de 53 ans a répondu à cette rumeur de longue date, à sa façon.

Plus de «Divertissement»

Snoop Dogg et la moula, c'est une histoire qui roule. A tel point, comme il l'avait déjà mentionné dans un live privé, qu'il a pu se permettre de refuser une petite fortune sur la plateforme censurée, dédiée aux moins de 18 ans. Rien que ça!

Il faut dire que Snoop est devenu l'homme incontournable de tous les grands événements, celui qui sait insuffler un vent de bonhomie rien que par sa façon ultra-relâchée de parler. Aux Jeux olympiques de Paris, on l'aura vu se prêter à tous les exercices, du sprint à la natation, en passant par l'équitation. Bilan en espèce sonnante et trébuchante de cette opération sous basse tension: quelque huit millions de dollars (6,8 millions de francs.)

Actuellement, Snoop fait monter les audimats sur le plateau de The Voice, où il prodigue ses bons conseils comme coach. La saison 26 du show de télé-crochet est diffusée sur NBC, et a débuté le 23 septembre.

Evidemment, l'artiste dégingandé est partout pour en faire la promotion. Il est récemment passé par le fauteuil du show Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

C'est là qu'une fan a souhaité vérifier une grosse rumeur qui court depuis un moment sur le rappeur:

«Est-il vrai que Snoop a refusé 100 millions de dollars pour rejoindre OnlyFans, par respect pour sa femme? Si c'est le cas, est-ce qu'il le regrette?» A ce stade, nous aussi on veut savoir si OnlyFans, ça rapporte autant.

Au cas où vous ne le saviez pas, le plus canin des bad boys a la corde au cou. Il a épousé son amour d'enfance, du nom de Shante Broadus, en 1997. Il se trouve que c'est aussi sa manager.

Shante Broadus, la femme de Snoop. source: instagram

Bref, du haut de ce parfait amour filé depuis 27 ans, Madame a mis son veto à la mission «OnlyFans» qui demandait à Snoop de tomber le calbute, contre une promesse de revenus mirobolants.

«Non, tu n'exposeras pas ton "truc"!» Ce que Shante a dit à Snoop quand elle a pris connaissance de l'invitation de OnlyFans. source: billboard

Le rappeur de 53 ans a donc répondu à la fan: «J'ai refusé 100 millions de dollars, oui. La seule partie qui le regrette, c'est mon ami là en bas», tout en baissant les yeux vers son entrejambe.

L'animateur a alors demandé à Snoop si son «oiseau» voulait vraiment être exposé, ce à quoi l'interprète de Drop It Like It's Hot a plaisanté:

«Il (réd: son oiseau) a dit qu'il aurait pu dépenser 100 millions de dollars libres d'impôt!»

Avant de continuer, avec son flegme habituel: «Je lui ai dit que ce n'était pas sa décision, que je vais penser avec la grosse tête, cette fois, et pas avec la petite.»

La réponse hilarante de Snoop 👇 Interview en anglais. Vidéo: instagram

Petite tête, grosse tête: flairant le bon filon, l'animateur du show était trop content de continuer sur le sujet: «A quel pourcentage la grosse tête prend le dessus sur la petite?»

Snoop, de rétorquer: «La grosse tête est la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. J'utilise 9,8% de ses neurones. Le reste des 1,3% repose sur le p'tit gars».

Si Snoop s'est assis sur 100 millions de dollars (le pauvre), l'artiste n'est pas à plaindre. Lorsqu'il a un mois est un peu serré, le mogul du rap peut compter sur les juteuses recettes de ses livres de cuisine, Ça fume en cuisine (from Crook to Cook) et Goon With the Spoon, ou encore sur ses nombreuses pubs commerciales grassement rémunérées - et parfois carrément ratées.