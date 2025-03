Carla Bruni fait de la pole dance et partage la vidéo

Carla Bruni est «pleine de courbatures»

L'ex-mannequin et femme de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, s'est lancé dans une discipline sportive singulière: la pole dance.

Jennifer Doemkes / t-online

Heureusement qu'Instagram existe pour pouvoir montrer au monde les talents cachés des stars. La dernière prouesse de Carla Bruni? La pole dance. Ce lundi 3 mars, la mannequin a partagé sur le réseau social une vidéo d'elle, jambes enroulées autour d'une barre de fer.

Vidéo: instagram

La femme de Nicola Sarkozy, ancien président de la République française, a écrit:

«Une façon incroyable de se remettre en forme»

Avec une grâce et une facilité trompeuse, la star de 57 ans tourne dans les airs. Certes, on est encore loin d'une performance du Cirque du Soleil, mais il y a un début à tout.

Carla Bruni rejoint ainsi le club des célébrités qui font de la pole dance, à commencer par Britney Spears, Shakira, Cardi B, mais aussi Jennifer Lopez, qui avait failli passer pro après le film Hustlers (2019) dans lequel elle jouait une stripteaseuse.

Chez Britney, on est sur un autre style de pole dance:

Dernièrement, Carla Bruni a été vu aux défilés des Fashion Week, notamment le show Tods et le show Valentino à Milan. Cette semaine, elle faisait partie des invités triés sur le volet du Grand Dîner du Louvre, un événement glamour et prestigieux organisé par le musée parisien durant la Fashion Week de Paris. Elle portait pour l'occasion une robe John Galliano avec laquelle elle avait défilé 30 ans plus tôt. Preuve que le pole dance, ça conserve.

