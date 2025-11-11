Kim a essuyé un nouvel échec, et voici qui est à blâmer. images: getty x instagram

«Tous des menteurs!» Kim Kardashian a une nouvelle cible

Kim Kardashian à échoué à son examen final du barreau de Californie. Après avoir blâmé ChatGPT, la gourou des réseaux sociaux s'en prend à une nouvelle cible.

Kim Kardashian est-elle finalement devenue avocate? On s'attendait au pire en apprenant, voici peu, que l'influenceuse et femme d'affaires comptait sur ChatGPT pour l'aider à faire ses exercices. Ce qui n'est jamais une très bonne idée, le monde entier en conviendra.

Pour rappel, Kim avait passé l'examen du barreau de Californie à la fin du mois de juillet. Alors qu'elle attendait les résultats, celle-ci a révélé dans une interview entretenir une relation toxique avec l'intelligence artificielle. «Quand j’ai besoin d’une réponse, je prends une photo de la question et je la colle dans ChatGPT. Et ça m’a déjà fait rater pas mal d’examens. Et ensuite, je m’énerve et je me mets à lui crier dessus», a-t-elle notamment confié.

Avocate (toujours) fictive

Or, ce mardi, la sentence est tombée: c'est un nouvel échec pour la superstar de 45 ans, qui a posté ceci sur Instagram en début de semaine:

«Bon... Je ne suis pas encore avocate, j'en joue juste une très bien habillée à la télévision» Kim kardashian/ instagram

Kim, qui campe une femme de loi dans la série Disney+ All's Fair, devra patienter encore un peu dans la vraie vie avant de pouvoir prendre la même route que son père, Robert Kardashian, qui était lui-même avocat.

Cependant, le chemin semble semé d'embûches pour la célèbre étudiante. C'est depuis 2019 que Kim s'investit sur cette voie, et il lui aura fallu pas moins de deux ans et quatre essais pour réussir l’examen de première année.

Dans un premier temps, Kim semble avoir accepté sa défaite à l'examen du barreau avec grâce. Sur Instagram, elle a partagé un message de résilience, assurant:

«Un échec de peu n’est pas un échec, c’est un moteur. J’étais si près de réussir l’examen et cela n’a fait que me motiver encore plus. Allez!»

Kim sur Instagram.

«Des gros menteurs»

Mais son calme apparent semble s'être rapidement évaporé. Dans une vidéo capturée ce samedi soir, à l'occasion du 70ème anniversaire de sa mère Kris Jenner, Kim s'est lâchée comme jamais. Dans celle-ci, l'influenceuse critique violemment les voyants et voyantes qui lui ont promis qu'elle obtiendrait son diplôme haut la main, les traitant, entre autres, de «menteurs»:

«Tous ces p*** de voyants que nous avons rencontrés, avec lesquels nous étions obsédés, sont tous des sacs à m***. Tous autant qu’ils sont, probablement quatre d’entre eux, m’ont dit que je réussirai à passer le barreau, donc ce sont tous des menteurs pathologiques – il ne faut croire aucun mot qui sort de leur bouche.»

La vidéo en question 👇 Vidéo: twitter

De leur côté, une poignée d'internautes a tenté de la consoler, lui intimant de garder patience. «Peut-être que les voyants te voyaient passer l'examen la prochaine fois», peut-on notamment lire.

Mais une grosse majorité a estimé qu'entre ChatGPT et la voyance, Kim est au-delà du «consolable».

«Travaille plus dur, et travaille vraiment, la prochaine fois!» vu sur x

«Imaginez demander conseil à des voyants pour votre carrière juridique et apprendre ensuite avec stupeur que vous avez échoué à l'examen du barreau. Kim Kardashian voulait un diplôme de droit grâce à l'énergie de manifestation du Wi-Fi au lieu d'étudier comme tout le monde» source: x

«Franchement, je ne confierais jamais une chose aussi importante à aucun voyant! 😅 C'est un échec cuisant. J'ai entendu dire que le barreau de Californie est l'un des plus difficiles (...)» source: x

«Faire confiance à chatGPT et ensuite demander la validation d'un médium montre clairement que tu n'es pas prête pour l'examen du barreau, Kim» source: x

«Etudier pour le barreau est un job à plein temps, Kim. Quitte tes shows télé si tu veux être sérieuse. Arrête avec tes make up et tes outfits business, et va vraiment à l'école» vu sur instagram

All's Fair, une série catastrophe

Allez savoir si les voyants lui avaient également révélé que sa série All's Fair, dans laquelle elle joue l'avocate spécialiste du divorce Allura Grant, serait elle aussi un échec cuisant. Produite par Ryan Murphy, la série a été lancée le 4 novembre. Elle a obtenu un score de... 0 % sur Rotten Tomatoes, et croule sous les critiques acerbes.

Celles-ci se sont notamment déchainées lorsque, dans un épisode, l'actrice en herbe a révélé une tenue de travail extravagante - une jupe crayon sous laquelle pointait un string bordeau.

Selon Page Six, il s'agit d'un tailleur-jupe à fines rayures Jean Paul Gaultier printemps 1997, qui comporte «une découpe dans le dos». Merci, on aura remarqué.

Les fans de Kim se sont moqués de son fashion faux pas. Kim Kardashian/Instagram

Kim Kardashian/Instagram

Les internautes ont réagi en se moquant, à l'instar de cet utilisateur Reddit, qui écrit: «Elle aurait été canon si on n'avait pas vu son string (...) Du coup, la série est encore plus irréaliste. Qui engagerait vraiment cette avocate?». Ou encore: «Elle ne gagnerait jamais un procès, car le juge rejetterait systématiquement tout ce qu'elle dirait en raison de son manque de professionnalisme.»

Bref, la période est un peu morose pour la mère de North, Saint, Chicago et Psalm. Si sa carrière dans le droit n'est pas concluante, elle pourra toujours se consoler avec le lancement très prometteur de Skims Beauty, qui unira ses activités de mode (Skims) et de beauté, et qui est prévu pour 2026.

