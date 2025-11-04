Avouez, on aurait fait pareil: pour se préparer l'examen du barreau, Kim Kardashian, 45 ans, a eu recours à la technologie moderne. getty/watson

Pourquoi Kim Kardashian a failli rater son examen de droit

Kim Kardashian n’est pas seulement l’une des personnalités de téléréalité les plus célèbres au monde, c'est aussi une entrepreneuse accomplie et une future avocate. Pour se préparer à l'examen du barreau, elle a voulu s’appuyer sur l’intelligence artificielle. Mauvaise idée. L’expérience a tourné au fiasco.

Michelle Nuhn / watson.de

Et si Kim Kardashian troquait bientôt les plateaux de tournage pour une salle d’audience? L’hypothèse n’est pas si farfelue. Fin juillet 2025, la star de télé-réalité a passé l’examen du barreau de Californie. Elle attend encore les résultats. Mais selon ses propres confidences, elle aurait préparé cette épreuve «à sa façon». Son secret? L’intelligence artificielle.



La future juriste aurait misé sur ChatGPT pour réviser. Avec le recul, elle reconnaît que c’était une erreur – et accuse désormais le chatbot d’être responsable de son échec. vanity fair

Dans une interview vidéo pour la série YouTube de Vanity Fair, où les célébrités répondent à des questions tout en étant reliées à un détecteur de mensonges, elle a évoqué sans détour son usage du fameux chatbot.

Sa partenaire dans la série All’s Fair, Teyana Taylor, lui a demandé si elle utilisait ChatGPT pour obtenir des «conseils de vie» ou des «astuces de dating», voire si elle considérait l’IA comme une amie. Kim Kardashian a répondu que non… avant de confesser son expérience nettement moins glorieuse.



Pendant ses études de droit, explique-t-elle, le logiciel ne lui a pas donné les bonnes réponses – bien au contraire. Une erreur qui, selon elle, lui aurait coûté cher.

«Quand j’ai besoin d’une réponse, je prends une photo de la question et je la colle dans ChatGPT. Et ça m’a déjà fait rater pas mal d’examens», raconte Kim Kardashian, avant d’ajouter:

«Et ensuite, je m’énerve et je me mets à lui crier dessus» Kim Kardashian

Résultat: entre elle et l’IA, le lien serait devenu plutôt «toxique». La star raconte que le chatbot réagit parfois à sa frustration avec des phrases du type: «Ça prouve simplement que tu devrais te fier à ton instinct. Tu connaissais la réponse depuis le début.»

Kim Kardashian, 45 ans, estime que l’intelligence artificielle a encore beaucoup de progrès à faire en matière de fiabilité. «Ils doivent vraiment s’améliorer. J’ai confiance en elle pour m’aider, et à la place, elle me donne des leçons de vie et se prend pour ma thérapeute», critique-t-elle.

Il y a quelques jours à peine, la star avait déjà fait parler d’elle avec une autre déclaration controversée: dans un épisode de The Kardashians, Kim a confié à l’actrice Sarah Paulson douter de la réalité de la mission lunaire de 1969. Un peu plus tard, on la voyait expliquer à un producteur qu’elle pensait que l’alunissage avait été… mis en scène.