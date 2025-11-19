ciel couvert
Pourquoi Ariana Grande fait toujours ce geste étonnant en public
Les deux actrices sont très proches.Image : Invision / Millie Turner

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux, sur lesquelles l'on peut apercevoir Ariana Grande s'accrocher à sa co-star Cynthia Erivo durant la tournée promotionnelle de Wicked 2. La star, qui semble parfois même anxieuse, a fourni une explication.
19.11.2025, 14:5419.11.2025, 15:24
Anika Jany / watson.de

Ariana Grande et Cynthia Erivo sont les stars de Wicked. Le deuxième volet sort dans les cinémas romands ce 19 novembre 2025, et l'ensemble du casting est actuellement en tournée presse.

Grosse frayeur pour Ariana Grande

Le duo d'actrices est aussi proche que jamais, et semble souvent au bord des larmes lors des interviews. En effet, Ariana et Cynthia expriment régulièrement leurs émotions sans barrière. Une attitude jugée «cringe» par certains fans, et touchante par d'autres.

Comme ici...

...lors d'une interview avec Crazy Sally.

Si nombre d'internautes se demandent les raisons d'une telle émotivité, une autre question les turlupine: Pourquoi Ariana aime-t-elle autant tenir la main de sa co-star Cynthia Erivo? Elle semble parfois s'y agripper, comme si sa vie en dépendait.

La chanteuse a été interpellée à ce sujet dans le podcast Good Hang d'Amy Poehler.

Ariana Grande se justifie

Ariana Grande elle-même n'a pas manqué de remarquer que les interviews avec l'interprète d'Elphaba étaient devenues virales. Ces vidéos les montrent très tactiles et incapables de garder leurs mains loin l'une de l'autre.

Vidéo: YouTube/Good Hang with Amy Poehler

La gagnante d'un Grammy a fourni une justification très simple, comme le relaie Page Six. Elle explique qu'elle «canalise beaucoup d'énergie» à travers ses mains.

Ce geste vient d'une expérience aussi sérieuse que douloureuse: depuis l'attentat-suicide qui a coûté la vie à 21 personnes lors de son concert en 2017, la chanteuse est atteinte d'un trouble de stress post-traumatique. Elle confie avoir «constamment besoin de tenir une main, d'avoir quelque chose à serrer». Elle avoue aussi être «toujours en train de chercher à attraper quelque chose», généralement la personne qui se trouve près d'elle.

@nnlynn.cptr #WICKED :: 😭😭😭 #fypシ #wickedmovie #arianagrande #cynthiaerivo ♬ sonido original - melyg
Quelques moments forts entre Ariana et Cynthia durant les interviews.

Une relation durable

Pour Ariana Grande, le contact physique lui permet d'établir un lien de confiance avec autrui, et d'assurer la longévité de ses relations.

Elle confie ainsi dans le podcast qu'elle et Cynthia ont tout fait pour préserver leur relation amicale malgré les longues interruptions de tournage:

«Nous sommes très occupées toutes les deux, mais nous nous efforçons de rester en contact ainsi, de nous soutenir mutuellement, pour pouvoir réaliser ce projet du mieux que nous pouvons»
Ariana Grande
Ariana Grande et Lady Gaga font sensation aux MTV Video Music Awards

Soutien mutuel

Tenir l'autre par la main, et canaliser ainsi ses énergies, serait une marque de «soutien mutuel», précise la chanteuse.

Ariana assure qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle était si tactile avec Erivo, jusqu'à une interview en novembre 2024 où elle tenait et tapotait le doigt de sa covedette.

Pour elle, tenir le doigt d'Erivo était simplement un geste de soutien. Durant cette interview, l'actrice semblait en effet mal à l'aise — et Ariana, l'ayant visiblement immédiatement remarqué, souhaitait lui apporter son aide.

Qu'on la trouve «cringe» ou «touchante», voilà une amitié solide qui s'est nouée sur les tapis rouges.

