Un an après l’annonce de sa séparation avec Keith Urban, Nicole Kidman semble avoir parfaitement négocié l’après. image: getty

Nicole Kidman vit son meilleur divorce, son ex moins

Un an a passé depuis l'annonce fracassante de la séparation entre l'actrice et son mari, la star de la country Keith Urban, au terme de vingt ans de relation. Le divorce désormais finalisé, Nicole Kidman s'éclate et vient de passer l'une des années les plus excitantes de sa vie.

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Voilà une année, presque jour pour jour, que le monde apprenait avec effarement l'éclatement d'un des couples les plus stables et les plus bankables d'Hollywood. Comme ça, sans prévenir. Nicole Kidman et Keith Urban, dix-neuf ans de mariage, deux filles, une dizaine de propriétés réparties entre Nashville, Los Angeles, New York et l'Australie, une histoire à la fois authentique et clinquante, comme écrite d'avance pour l'industrie du divertissement.

Pis: à en croire les proches du couple, Nicole Kidman était la première surprise de cette rupture. C’est le chanteur country qui aurait pris l’initiative. Leur divorce a depuis été finalisé. Sans chichis ni drames superflus.

Une élégance remarquable

Douze mois plus tard, malgré le choc initial, vous ne trouverez pas l'actrice australienne en train de ruminer sa rupture dans un pot de Ben&Jerry's, entre deux coups de fil à ses avocats et le tournage d'une comédie romantique nunuche sur Netflix.

C'est simple, Nicole Kidman est partout. Et tout semble lui réussir. Entre retour remarqué aux Emmy Awards, succès au box-office, raves à Ibiza et succession de défilés, à 59 ans, la comédienne traverse désormais une séquence particulièrement faste.

Neuf ans qu’elle n’avait plus foulé le tapis rouge des Emmy Awards. Pour son grand retour à la cérémonie en septembre, Nicole Kidman a fait sensation en Chanel. WireImage

Il faut dire qu'elle a rapidement donné le ton: quelques jours après l’annonce de sa séparation, le 29 septembre 2025, Nicole débarquait déjà à la Fashion Week de Paris entourée de ses filles Sunday Rose et Faith Margaret.

S'en est suivi un été complètement fou, entre des escapades nocturnes incognito à Ibiza et une supposée nouvelle romance avec l’homme d’affaires américain Michael Reinstein. Une relation qui, à ce stade, n’a pas été confirmée par les intéressés.

Sur le plan professionnel, la machine Kidman ne ralentit pas davantage. Practical Magic 2, qui la réunit de nouveau avec Sandra Bullock près de trente ans après le film original, lui a offert une tournée promotionnelle particulièrement remarquée et un nouveau succès au box-office américain.

Et son nom dépasse désormais le cinéma. Outre une apparition dans un clip du chanteur Troye Sivan, la chanteuse Charli XCX l’a récemment décrite comme «l’une de nos dernières véritables légendes du cinéma», encore abasourdie d’avoir aperçu l’actrice à l’un de ses concerts. La chanteuse Adéla lui a carrément consacré un morceau, tout simplement baptisé... «Nicole Kidman».

Bref, une masterclass de relations publiques et un aura qui a de quoi alimenter le récit d’une sorte de renaissance post-divorce. Comme le confirme un proche de la superstar hollywoodienne:



«Nicole est sortie de ce divorce avec une élégance remarquable. Sa vie est digne d'un conte de fées; elle a tout pour être heureuse» Une source au Daily Mail

«Nicole a très bien géré la situation après son divorce en donnant la priorité à sa famille et en s'imposant comme une mère célibataire solide. Et c'est une maman formidable», renchérit une autre, avant d'ajouter que ses deux filles «l'adorent et feraient tout ce qu'elle leur demanderait».



Désormais, Faith et Sunday seraient d'ailleurs «bien plus proches de leur mère que de leur père». WireImage

Un coup dur pour Keith Urban qui, s'il poursuit sa tournée et sa carrière musicale, vivrait nettement moins facilement cette séparation que son ex-conjointe. La presse tabloïd lui a prêté plusieurs aventures depuis la séparation, sans confirmation de sa part. «Etonnamment, Keith est celui qui a le plus mal vécu son divorce. Je ne pense pas qu'il ait jamais imaginé se retrouver divorcé à 58 ans. C'est un peu comme s'il traversait une crise de la quarantaine», confie une autre source du Daily Mail.

«Keith ne souffre pas, disons-le comme ça», nuance une autre source.

«Sa tournée a été un succès jusqu'à présent et il est ravi d'être de retour sur les routes. Ne soyez pas surpris s'il sort une ballade sur une rupture» Un proche de Keith Urban, dans le Daily Mail

Nicole Kidman, elle, semble avoir choisi une autre stratégie: travailler, voyager, sortir, multiplier les projets et les tapis rouges. «Elle profite pleinement de cette période de découverte et de ce que signifie être célibataire aujourd'hui. Elle a voyagé, passé du temps en famille, mais elle est maintenant de retour au travail et pleinement investie», souffle un proche.

A ce stade, même la traditionnelle «revenge dress» semblerait presque manquer d’ambition. (mbr)

Vidéo: watson