Nicole Kidman a traversé quelques mois très intenses: l'actrice fraîchement célibataire s'est confiée sur sa nouvelle vie dans Vogue. getty/watson

Voici comment Nicole Kidman passe inaperçue en boîte de nuit

Alors qu'elle vient d'achever une année très mouvementée, l'actrice iconique Nicole Kidman s'est confiée au British Vogue sur sa nouvelle vie de célibataire, ses projets et ses rêves... Sans oublier de révéler comment elle parvient à se faufiler en boîte de nuit, ni vu ni connu.

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C'est peu dire que beaucoup de choses ont changé dans la vie de Nicole Kidman, 59 ans, au cours de cette dernière année. A commencer par son divorce inattendu d'avec Keith Urban, son compagnon durant 19 ans, au terme d'une demande de divorce aussi volontairement discrète que largement médiatisée, déposée à Nashville en septembre dernier.

Un divorce d'une efficacité redoutable, un peu à l'image de l'Australienne à l'écran: trois mois plus tard, en janvier, tout était réglé. Différends irréconciliables, garde partagée, pension alimentaire (inexistante). Aucune procédure judiciaire n'a été nécessaire.

Et si la jeune divorcée ne souhaite pas entrer dans les détails, dans un long entretien accordé au British Vogue, elle reconnait qu'elle est encore en train de digérer la situation et commence seulement à explorer différentes manières de résumer sa situation.



«Chute libre? Saut dans le vide? Où vais-je ? Et que me réserve l'avenir? (...) L'avenir, pour l'instant, c'est un mystère pour moi» Nicole Kidman, au British Vogue

«J’ai toujours abordé la vie comme ça», explique-t-elle à propos de son approche intuitive, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle.

Cette année n'a toutefois pas été facile, concède-t-elle dans les pages du magazine. «Mais en même temps, je me dis: D'accord, je ne m'y attendais pas. J'avais une vision différente de ce que serait ma vie, mais voilà où elle en est. On fait tous ces projets, on a toutes ces idées sur ce que ça va être, et puis… non. Il faut s'adapter.»

«A un moment donné, j’étais très effrayée et profondément vulnérable», admet encore l'actrice oscarisée au sujet de cette période tumultueuse et incertaine. «Ce qui est révélateur. Et puis, en même temps, je me disais: Soit je refuse d’y faire face et je me replie sur moi-même, soit j’avance avec un immense espoir.»

Elle profite par ailleurs de l’entretien pour évoquer, chose rare, son premier mariage avec Tom Cruise, entre 1990 et 2001. «Il faut se rappeler que, à cause de la personne que j'ai épousée si jeune, j'ai été plongée dedans dès l'âge de 22 ans», au sujet de la célébrité et de ses conséquences.

D'un naturel assez timide, elle sait toutefois parfaitement se débrouiller pour mimer l'aisance. «C’est cette vie-là que j’ai connue la majeure partie du temps. Mes souvenirs d’une vie différente sont assez flous, car j’étais vraiment très jeune.»

Se souvenant de son mariage, elle ajoute:



«Du jour au lendemain, j'avais 22 ou 23 ans et j'étais mariée à une immense star de cinéma. Mais ça paraissait tellement naturel. On est tombés follement amoureux, tout simplement» Nicole Kidman, au sujet de son mariage avec Tom Cruise

Elle révèle également qu'à l'époque, des proches lui avaient déconseillé d'épouser l'acteur, par peur de nuire à sa propre carrière. «Je répondais: Je m’en fiche. Je suis amoureuse. Je veux me marier.» Tout en se gardant bien de préciser si ces réserves avaient un rapport avec l'Eglise de Scientologie, auquel appartient Tom Cruise depuis des décennies.

Nicole Kidman avait 22 ans lorsqu'elle a épousé son premier mari. Image: imago

Son secret pour sortir

Aujourd'hui fraîchement célibataire, l'actrice a donc profité de son premier été en solo depuis vingt ans pour voyager à travers l'Europe ces dernières semaines (même si elle affirme sur le ton de la plaisanterie «ne jamais quitter son appartement»). «Londres, Ibiza, Paris, Portofino…», énumère-t-elle.

«Je suis discrète. Je sais me fondre dans la masse» Nicole Kidman

Au fait, à quoi ressemble une soirée Nicole Kidman à Ibiza? «Soit c'est un petit dîner, soit c'est une rave», indique-t-elle du tac au tac auprès de Vogue. «Soit je joue au Scrabble, soit je sors. C'est aussi simple que ça.»

Pour rester discrète, la superstar a sa méthode: «Dîner à 22h30, boîte à 1h du matin. Je mets des lunettes. Parfois, je porte une perruque pour me cacher, une petite perruque foncée, et ensuite je peux danser. Tant que je suis entourée de monde – j'emmène des gens avec moi – tout va bien. J'en ai besoin.»

Le retour des Ensorceleuses

Après les plaisirs estivaux, cet automne marquera aussi le retour des Ensorceleuses, 28 ans après la sortie du film culte, dans lequel Nicole Kidman donne la réplique à son amie Sandra Bullock. D'où leur est venue l'idée de renfiler leurs chapeaux de sorcières? «C’est grâce aux fans», affirme l'intéressée dans Vogue. «C’était une véritable demande. Les gens nous suppliaient: “Est-ce qu’on aura droit à une suite ? S’il vous plaît?”»

Or, Alice Hoffman, l'autrice dont la série de romans a inspiré les films, a publié une nouvelle qui se prêtait parfaitement à une suite. «Ensuite, il a fallu savoir si Sandy (Sandra Bullock, réd) était d’accord. Disons-le comme ça: Moi, je dis: “Pourquoi pas?” et elle: “Pourquoi?”»

«Nicole et moi ne nous étions pas vues depuis des décennies, hormis une rencontre fortuite sur un tapis rouge. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons repris nos rôles de sœurs comme si le temps n'avait jamais passé» Sandra Bullock, interrogée par Vogue au sujet de ce nouveau projet commun

Mais évidemment, les projets de l'infatigable Nicole Kidman ne s'arrêtent pas au come-back du film de sorcellerie ultra-populaire de 1998.

28 ans après, Nicole Kidman et Sandra Bullock partageront l'écran dans Les Ensorceleuses 2. Image: imago stock&people

Mordue de théâtre (avec ses deux filles, Sunday et Faith, elles ont enchaîné les pièces à Londres cet été, dont la pièce The Guilty, L'Orestie au Bridge Theatre ou encore la pièce à succès 1536 d'Ava Pickett), Nicole Kidman envisage également de remonter sur scène. «Oui, j'adorerais», assure la comédienne et productrice, qui possède par ailleurs les droits de quelques pièces. Pour l'instant, elle ignore seulement quand et comment concilier huit représentations par semaine avec une vie de famille.



«J'ai une sorte de force mentale hors du commun. Je l'ai aussi avec la douleur. On dit que les rousses ressentent davantage la douleur, mais je suis connue pour ma capacité à aller au-delà» Nicole Kidman

Une chose est sûre: ce bourreau de travail, dont la carrière ne s'est jamais essoufflée en l'espace de quarante ans, trouvera forcément une solution pour assouvir ses ambitions. (mbr)

Vidéo: watson