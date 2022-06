La photo que Kendall Jenner a elle-même postée sur Instagram la montre en train de lézarder, nue comme un ver. instagram

Kendall Jenner pose totalement nue sur Instagram

Le top-model a publié une photo d'elle nue sur Instagram. Pudique, Kendall Jenner porte tout de même une casquette. Ses followers les plus conservateurs sont rassurés.

Elle s'est séparée de Devin Booker il y a à peine une semaine, mais Kendall Jenner n'a pas l'air d'en souffrir au point de s'enfermer dans le noir en chialant et en écoutant du Adele. C'est même tout l'inverse.

La photo qu'elle a elle-même postée sur Instagram la montre en train de lézarder, nue comme un ver. Le cliché fait partie d'une série de photos où on voit aussi le mannequin de 26 ans faire de l’équitation, on y découvre un coucher de soleil, une chambre en bordel et un plat de sushis. C'est fascinant. (On se demande toutefois combien de personnes sont arrivées jusqu'au poisson cru.)

La version sans la pêche:

Dans les commentaires, les internautes soulignent que le post du mannequin n'est pas innocent: Kendall Jenner rappelle à tout le monde qu'elle est célibataire (coucou Devin Booker!). «Single and ready to mingle», peut-on lire, et traduire par «célibataire et prête à s’engager», ce qui sonne tout de suite moins bien en français.

Quelques intégristes ont tout de même réussi à casser l'ambiance avec des messages comme: «Ce n'est pas parce que tu es célèbre que tu ne dois pas avoir de morale» ou «Couvre-toi, jeune fille», ce à quoi on a envie de répondre «mêlez-vous de vos fesses et arrêtez de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps, bisous».

