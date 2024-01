La pop commence (très) mal l'année 2024

Depuis ce vendredi 12 janvier, le nouveau single d'Ariana Grande «yes, and?» est disponible sur Spotify. On l'a écouté et conclusion, laissez les années 90 où elles sont.

Après Jennifer Lopez, c'est au tour d'Ariana Grande, que certains aiment qualifier de princesse de la pop, de nous gratifier du deuxième single pop de l'année. Si on se réjouissait de son retour, son morceau Yes, and?, en français «oui et?» porte bien son nom. C'est un peu ce qu'on se dit quand il se termine.

Alors oui, le son est plutôt cool et catchy et peut donner envie de se dandiner en chemise et petite culotte dans son salon. Mais c'est tout. Fini donc la pop/R&B et les prestations vocales dont elle seule a le secret et auxquelles on s'était habitué. Place à... ça.

Yes, and? d'Ariana Grande

Après presque trois ans d'absence et un bad buzz d'adultère, Ariana Grande s'est donc contentée de nous offrir du déjà vu, tant la tendance qui se veut inspirée des années 90 a déjà été largement épuisée l'an dernier. Au total, ce sont 3 minutes et 34 secondes de «bof» dont on se serait bien passé quand on sait ce que la chanteuse nous a déjà donné. En résumé, yes, and? c'est le morceau qu'on entend chez Zara et qui nous file la migraine.

Outre la fadesse (du mot fade) de ce morceau, notons également qu'il présente quelques similitudes avec l'iconique Vogue de Madonna. Un morceau que l'on a notamment entendu dans Le Diable s'habille en Prada lors d'une scène tout aussi iconique d'Anne Hathaway (les vrais savent).

Vogue de Madonna

Ariana Grande avant, c'était ça

L'album Positions d'Ariana Grande, sorti en 2020, a probablement été l'un de ses meilleurs à l'instar de la prestation live de l'album qui a laissé nombre d'entre nous bouche bée. Et à juste titre puisqu'on parle ici d'un opus sacrément bien foutu «rempli de slow jams R&B excitants» écrivait Rolling Stones. Le digne héritier de l'album Sweetener, gagnant du meilleur album vocal pop de l'année 2019 aux Grammy Awards. C'est dire.

L'espoir n'est cependant pas perdu puisque la jeune femme reste tout de même la chanteuse pop à la voix plus puissante de notre génération. On ose ainsi espérer que son album nous offrira tout de même quelques pépites et nous sauvera de Lil Nas X, dont le retour sur la scène musicale fait polémique.

En effet, pour annoncer son nouveau single, le chanteur a choisi «de dédicacer son morceau à celui qui a eu le plus gros come-back de tous les temps». Le tout en se mettant en scène sur la croix du Christ.

