Le «défi fou» de Jade, l'épouse d'Arnaud Lagardère, fait rire Twitter

Jade Lagardère, épouse du multimillionnaire Arnaud Lagardère, s'est lancé un «défi fou»: relier Paris à Milan en voiture. Sur les réseaux sociaux, c'est concours de la meilleure vanne. Réalisant que sa vidéo était devenue virale, elle a répondu.

«On m'a dit que c'était irrationnel, on m'a dit que c'était de la folie... c'est un peu de la folie quand même, mais j'avais vraiment envie de le faire et je sentais qu'il fallait que je le fasse...» Mais de quoi parle Jade Lagardère à ses abonnés sur Instagram? Traverser la mer Égée à la nage, grimper au sommet de l'Everest? Non, faire Paris-Milan... en voiture.

«Je me suis lancé un challenge hier soir... c'est de prendre la route, toute seule, de Paris, pour rejoindre Milan. Donc me voilà depuis 6h30 sur la route. Il me reste encore 1h30 et je serai arrivée à Milan. Je l'ai voulu et je l'ai fait.» Jade Lagardère

Se filmant au volant de sa voiture, la femme du millionnaire Arnaud Lagardère (sa fortune est estimée à 185 millions d'euros en 2020) a fait rire les internautes, certains ayant beaucoup de peine à trouver la folie dans ce défi. La séquence a été reprise par le compte TikTok La Haute Société, qui se moque allègrement des gens riches de ce monde... un peu déconnectés.

Vidéo: twitter

«Une fois j’ai fait un quart de tour sur moi-même. C’était hyper risqué. Borderline, j’ai tenté un demi-tour: je n’ai pas de limite», peut-on lire dans les commentaires. «Le monde entier retient son souffle», écrit un second internaute, ou encore: «Quel courage, quelle abnégation… les mots me manquent pour saluer le courage extraordinaire de cette femme.»

La vidéo a ensuite vécu sa meilleure vie sur Twitter.

Là aussi, les commentaires ne manquent pas d'ironie. «Sacré caractère la miss, elle va faire bouger les lignes…», «Ça fait du bien dès le matin, ça inspire», «Je trouve ça un petit peu fou et irrationnel, mais elle avait vraiment vraiment envie de le faire. Alors elle l'a fait. J'aime cette prise de risque face à une soif de liberté.»

Arrivée à Milan, la mannequin belge et auteure de B.D. de 32 ans s'est rendue compte que sa publication était devenue virale. Bonne joueuse, elle a posté un reel sur Instagram en écrivant: «Ce voyage en a fait rire plus d’un... Partir seule en voiture, faire 1600 km aller-retour pour rester seulement quelques heures sur Milan et finir en touriste devant le dôme, en posant avec des pigeons... Pour une fois je n’étais pas la seule pigeonne. Te amo Italia.»

On a hâte de son prochain défi complètement fou! Peut-être apprendre l'italien? (Si jamais, Jade, ça se dit «ti amo».)