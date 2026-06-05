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Oui, c'est vraiment de la politique

Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de la dernière pub Decathlon, mais du «happening» d'une élue belge, qui lance un cri de désespoir pour dénoncer le manque de piscines à Bruxelles. L'été va être long.

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Finies les résolutions négociées au coin d'un comptoir parlementaire. Ou les prises de paroles solennelles diffusées sur les réseaux. Désormais, pour faire passer leurs messages, certains élus n'hésitent pas à mouiller le maillot.

A l'instar de cette élue belge, qui s'est résignée à faire tomber la chemise pour un «happening» complètement barjot. Tout cela avec un vrai but, si, si!: Lotte Stoops, députée écologiste, tient à dénoncer le manque de piscines extérieures dans la capitale belge.

Un très sérieux problème de piscines

Comme elle l'explique, alors que les Bruxellois pourraient piquer une bonne petite tête dans un bassin public à quelques pas de la maison, les voilà obligés de «sauter dans le train ou la voiture direction la Flandre». Galère et damnation! Car, selon ses mots, «tous les Bruxellois ne peuvent pas aller dans ces lointaines piscines flamandes».

Pour rendre graphique cette belle cause, la députée du parti Groen, qui n'a décidément pas froid aux yeux, a rassemblé son matériel politique - à savoir, masque, tuba, un costume de bain, et visiblement un arrosoir - pour barboter dans… une flaque d'eau.

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Elle nous a ensuite offert sa plus belle brasse, jambes et bras battant le vide dans un lac imaginaire, pendant qu'une bonne âme lui déversait des seaux d'eau sur la tête.

Si le geste est épique, les commentaires le sont plus encore. Alors que certains saluent le geste, d'autres dénoncent une politique de caniveau. L'on peut notamment lire sur Instagram:

«Et c’est à eux qu’on confie la gestion de notre pays 🙂»

«Mdrrr... force à vous amis belges ❤️»

«Et genre là, elle s'est dit "ouais c'est une bonne idée ça, je vais être hyper prise au sérieux" 😕🤣🫠»

«Heureusement que le ridicule ne tue pas 😁»

(jod)