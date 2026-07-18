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Les supporters écossais ont fait un étrange cadeau à Boston

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Les supporters écossais ont fait un étrange cadeau à Boston

Lorsque les supporters écossais se sont rendus à Boston pour la Coupe du monde, ils ont emporté avec eux une célèbre tradition de Glasgow: coiffer les statues de cônes de signalisation. Cette plaisanterie est depuis devenue un symbole officiel de l’amitié entre les deux villes.
18.07.2026, 11:5318.07.2026, 11:53
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Bien que l’équipe nationale d’Ecosse ait terminé à la troisième place de son groupe et ait été éliminée dès le premier tour, les Ecossais auront davantage marqué l’histoire de la ville de Boston que celle de la FIFA.

La présence en juin dernier de 40 000 à 100 000 supporters venus assister au match Ecosse-Maroc au Gillette Stadium, lors de la Coupe du monde 2026, a sorti les habitants de la plus grande ville du Massachusetts de leur routine.

Il y a d’abord eu une pénurie historique de bière dans certains bars, mais surtout plusieurs statues locales coiffées de cônes de signalisation, une tradition aussi absurde qu’humoristique importée de Glasgow.

Depuis des décennies, les habitants de Glasgow coiffent la statue du duc de Wellington, située devant la Galerie d’art moderne, d’un cône de signalisation. A chaque tentative de retrait de la part de la municipalité, un nouveau cône a pris sa place. Cette plaisanterie à répétition a fini par faire de la statue l’un des monuments les plus célèbres de la ville.

Cette statue est un monument emblématique de Glasgow.
Cette statue est un monument emblématique de Glasgow.Image: PA Media

Le cône de signalisation, passé de simple équipement routier à symbole de la gaieté écossaise, est officiellement devenu un marqueur de l’amitié entre Glasgow et Boston. Les deux villes ont même évoqué un jumelage, symbolisé par l’envoi depuis l’Ecosse d’un cône spécial recouvert de messages. Celui-ci a été accueilli officiellement à l’aéroport international Logan de Boston.

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Le cône n'a pas voyagé dans la soute, mais dans des conditions dignes d'un représentant.Image: The Guardian

La gouverneure de l'Etat de Massachusetts, Maura Healey, a déclaré :

«Ce qui a commencé avec un cône de signalisation s'est transformé en une véritable amitié entre le Massachusetts et l'Ecosse, fondée sur une histoire commune, la créativité et le sens de l'humour. Nous sommes ravis d'accueillir cette icône de Glasgow dans le Massachusetts et de célébrer un lien qui va bien au-delà de la Coupe du monde.»

Le match contre le Brésil aura scellé l’élimination de l’Ecosse. Avec une seule victoire et deux défaites, la Tartan Army a terminé à la troisième place de son groupe. Elle n’est malheureusement pas parvenue à se qualifier et a donc été éliminée dès le premier tour. Si l'épopée est triste sur le plan sportif, elle aura néanmoins donné naissance à une belle histoire d’amitié.

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