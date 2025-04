Kim Kardashian avec Kris Humphries et Drew Barrymore avec Jeremy Thomas: deux couples qui n'ont pas duré. Image: watson

Combien de temps ont duré ces mariages de stars? Moins que vous ne pensez

Combien de temps ont duré ces mariages de stars? A vous de deviner

On a appris récemment que le mariage de Toni Braxton avec le rappeur Birdman n'a duré que deux jours. D'autres stars avant elles se sont unies aussi vite qu'elles se sont séparées. Faites notre quiz!

La chanteuse de Unbreak My Heart Toni Braxton et le rappeur Birdman se seraient mariés en 2024, rapporte TMZ . Mais seulement deux semaines plus tard, la chanteuse a demandé le divorce. La séparation a eu lieu deux jours seulement après le mariage.

Toni Braxton et Birdman, quand tout allait encore bien. Image: thesource/instagram

Ce couple n’est pas le seul à avoir été uni moins de six mois. Le mariage de stars le plus court de tous les temps n'a duré que 55 heures. D'autres célébrités ont également tiré la sonnette d'alarme après un très court laps de temps. Êtes-vous capable de deviner combien de jours les stars suivantes ont été mariées?

Combien de temps a duré le mariage de Britney Spears et Jason Alexander? 2 jours 22 jours 27 jours Voter

Pour connaître la réponse, cliquez sur l'image ci-dessous:

Combien de temps a duré le mariage de Nicolas Cage et Erika Koike? 4 jours 8 jours 44 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Carmen Electra et Dennis Rodman? 8 jours 9 jours 10 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Pamela Anderson et le producteur Jon Peters? 12 jours 32 jours 42 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage d'Eddie Murphy et Tracey Edmonds? 10 jours 14 jours 26 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Kim Kardashian et Kris Humphries? 31 jours 45 jours 72 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Drew Barrymore et Jeremy Thomas? 9 jours 16 jours 19 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Nicolas Cage et Lisa Marie Presley? 7 jours 54 jours 107 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Pamela Anderson et Rick Salomon? 41 jours 180 jours 200 jours Voter

Combien de temps a duré le mariage de Bradley Cooper et Jennifer Esposito? 39 jours 56 jours 120 jours Voter

