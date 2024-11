Quel type de retraité sommeille en vous? Faites notre quiz!

On a tous un vieux ou une vieille qui sommeille en nous. Si vous voulez savoir quel type de retraité et retraitée vous ferez dans quelques années, c'est le moment de faire notre test psy qui n'a aucunement été validé par des professionnels (mais qui est plutôt marrant).

On a vu «The Substance», le film choc qui a secoué Cannes

Depuis sa présentation au Festival de Cannes, ce film d’horreur gore et féministe avec Demi Moore aura fait parler de lui dans tous les sens. On l'a vu, et on vous explique pourquoi.

Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour être la meilleure version de vous-même? Tel est le postulat du film The Substance de la Française Coralie Fargeat. Ce long-métrage avait déjà fait parler de lui sur la Croisette lors du dernier Festival de Cannes, notamment en traumatisant ses spectateurs avant de repartir avec le Prix du scénario.